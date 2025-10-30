Лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова критикува остро проектобюджетите за ДОО и Здравната каса и очертаните параметри на общата финансова рамка за 2026 г., определяйки ги като „най-антисоциалните в последните години“. Тя заяви, че мерките „удрят“ работещите и малкия бизнес, а в същото време „се наливат пари в системи без реформа“.

„Минималната работна заплата трябва да е 50% от средната. Това са и европейски изисквания. Обаче намаляват тези 50% от 1 януари 2026 г. При това в драстично нарушение на Кодекса на труда Другия удар е увеличаването на осигуровките. Това удря едновременно и по работещите, и по бизнеса, защото тези осигуровки, тези 2% пункта нагоре, се делят на две. Имаше увеличение на майчинство, безплатни детски градини. Всичко това е замразено. Майчинството за втората година е замразено. Няма ги данъчните облекчения, които въведохме за млади семейства, които работят с деца. Аз ги въведох - 600 лева за едно дете и 1200 за две. Всичко това за младите семейства е замразено. Това е социален фризер и антисоциален бюджет. В момент, в който трябва да се помага“, смята Нинова.

Според изтеклите параметри на проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване ще има по-ниска минимална заплата от обещаното увеличение със 136 лв., по-висок максимален осигурителен праг, също и ръст на пенсионната вноска.

В началото на октомври социалният министър Борислав Гуцанов обяви, че от следващата година минималната заплата ще е 1213 лв., или 620 евро. За тази година минималното възнаграждения е 1077 лв. Предложението в проекта на бюджета за догодина се предлага то да е 1183 лв., или 605 евро. Така увеличението е със 106 лв.

Максималният осигурителен доход ще скочи от 4130 лева на 4600 лева (2352 евро). Това е увеличение с 470 лв. Вноската за пенсии нараства с 2% и ще достигне 21,8% за родените преди 1 януари 1960 г. и 16,8% за хората, родени след 31 декември 1959 г.

Според лидера на „Непокорна България“ за първи път се случва синдикати и работодатели да не подкрепят бюджета.

Тя коментира и допълнителното финансиране за здравеопазване и образование;

„Предвидени са още 500 милиона за здравеопазване. Болницата ще останат търговски дружества. Значи нищо сериозно няма да се промени. В образованието - пари. Само че на принципа парите следват ученика. Тоест учителите и директорите ще продължават да водят на списък деца, само и само да дадат пари. А дали тия децата са грамотни, не се знае. В земеделието са предвидени пари, обаче ще се променили структурата на селското стопанство. Ще отидат ли повече средства за плодове, зеленчуци, мляко, месо и така нататък“, коментира Корнелия Нинова

По думите ѝ икономиката е „в труден момент“ – с дълъг спад в индустриалното производство и понижен износ, което изисква облекчения за МСП, не допълнително натоварване.

Тя заяви че вижда лицемерие в управлението. Нинова определи смяната на председателя на Народното събрание като „козметика“, а мнозинството – като „зависимо“:

„Държавата се управлява от Пеевски. Борисов е притиснат - изпълнява и слуша. Другите са мажоретките, които го спускат често с пинг-понг. Вчера „Има такъв народ“ продължават да не виждат „Новото начало“ и казват, че то не е нито в изпълнителната, нито в законодателната власт. Арогантно лицемерие е това. Бунтуваме се срещу това. Ненормално е да си излъжеш избирателите и това да се счита за държавна отговорност. Ненормално е да си продадеш душата за един пост и да излезеш и да кажеш - това го правя заради стабилността в държавата. Ненормално е цялата тази мимикрия - да подписваш за санитарен кордон около Пеевски и след това той да ти крепи мнозинството и да казваш - не, той не управлява с нас. Всичко това не е нормално“, коментира Нинова.

На въпрос за нейна лична и партийната отговорност в миналото (вота за Пеевски за ДАНС през 2013 г.) Нинова призна, че „всички носим вина“, но подчерта, че в последните години е последователна в опозиция на този модел.

