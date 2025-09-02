След инцидента с откраднат трамвай и ударени 7 коли в София - дискусия за най-работещите мерки срещу агресията на пътя

Министърът на вътрешните работи обяви в студиото на bTV намерение за доживотно отнемане на книжките на шофьори рецидивисти – при второ хващане над 1,2‰ алкохол, както и за участие в гонки и екстремни превишения на скоростта.

Санкциите сами по себе си не стигат. Виждаме 18-годишни с вече отнета книжка, които продължават да карат и дрифтират. Проблемът е по-дълбок“, коментира Владимир Тодоров, Асоциация на пострадалите при катастрофи.

Законът допуска доживотно отнемане само при умишлено причинени катастрофи, но на практика тази мярка почти не се прилага, защото делата най-често са по непредпазливост.

Тодоров обясни още, че при системни нарушители - напр. 3 пъти за 1–3 години, се изискват задължителни медицински оценки и програми за лечение. Има тестове, които показват употреба за последните месеци; трябва да се използват по-широко.

Според инструктор е хубаво да има ограничения за начинаещи водачи.

„За първите 2 години – нулева толерантност към нарушения: първо сериозно нарушение - следва връщане в автошкола и по-тежък изпит. Хубаво е да има забрана за каране на мощни автомобили. Има преходен период 7–10 хил. км, в който уменията са непълни – нека младите карат по-скромни автомобили“, аргументира се Андрей Попов, автоинструктор.

