Момиче на три месеца и две деца са ранени при катастрофа край Плевен, потвърдиха от Областната дирекция на полицията. 32-годишна жена е катастрофирала на пътя от село Мечка към село Коиловци на 31 август, около 22 ч.

Пътниците са транспортирани в болница в Плевен.

Тримесечното бебе е с черепно-мозъчна травма. Тригодишно момиченце е с контузия на коремната стена, а 6-годишно момченце е със счупена раменна кост. Предстоят допълнителни медицински прегледи на всички.

Тестовете за алкохол и наркотици на шофьорката са отрицателни. За случая е сезирана прокуратурата, води се разследване.

