„Всеки път като се случи потоп или нещо подобно започваме да търсим изкупителни жертви и забравяме да свършим работа. Като изберем калпав политик е като да изберем калпав бръснар, може да ни отреже главата“. Това коментира Мирослав Севлиевски бивш министър на енергетиката в предаването „Тази сутрин“.

„Община Несебър е известна в цяла България, бяха готови и от ЮНЕСКО да излязат. Вината е и на тези, които са си купили имоти без Акт 16“, каза Веселин Стойнев, журналист.

„Най-тъжното е, че след всяко природно бедствие прозира или управленска некомпетентност, или корупция“, каза Петър Витанов, бивш евродепутат. По отношение на кризата с боклука той посочи, че кметът Васил Терзиев е проявил характер. 

Затворници извозват едрогабаритен отпадък от Красно село (ВИДЕО)

„Има управленски проблем, но няма никакво съмнение, че тази услуга, вместо да се извършва от общинска комунална фирма, се дава на хора със съмнителен бизнес и прякори“, каза още той.  

„Управляващите видяха, че кризата с боклука се превръща в гражданско надигане. Агенцията по обществените поръчки бави поръчката, за да се стигне до кризата с боклука“, посочи Стойнев. 

Прокуратурата привика на разпит зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за отпадъци

„Кризата се случва заради некадърни хора, които са в управлението. От политическа гледна точка изведнъж боклукът е голямата изненада. Това ще бъде рамката на политиката в следващите няколко месеца. Към триото Радев, Борисов и Пеевски се появи кметът Терзиев и той се събуди“, каза още Мирослав Севлиевски. По думите му няма място по света където боклукчиите да са спечелили срещу властта и кметовете.

Целия разговор вижте във видеото.

