„Всеки път като се случи потоп или нещо подобно започваме да търсим изкупителни жертви и забравяме да свършим работа. Като изберем калпав политик е като да изберем калпав бръснар, може да ни отреже главата“. Това коментира Мирослав Севлиевски бивш министър на енергетиката в предаването „Тази сутрин“.

„Община Несебър е известна в цяла България, бяха готови и от ЮНЕСКО да излязат. Вината е и на тези, които са си купили имоти без Акт 16“, каза Веселин Стойнев, журналист.

„Най-тъжното е, че след всяко природно бедствие прозира или управленска некомпетентност, или корупция“, каза Петър Витанов, бивш евродепутат. По отношение на кризата с боклука той посочи, че кметът Васил Терзиев е проявил характер.

„Има управленски проблем, но няма никакво съмнение, че тази услуга, вместо да се извършва от общинска комунална фирма, се дава на хора със съмнителен бизнес и прякори“, каза още той.

„Управляващите видяха, че кризата с боклука се превръща в гражданско надигане. Агенцията по обществените поръчки бави поръчката, за да се стигне до кризата с боклука“, посочи Стойнев.

„Кризата се случва заради некадърни хора, които са в управлението. От политическа гледна точка изведнъж боклукът е голямата изненада. Това ще бъде рамката на политиката в следващите няколко месеца. Към триото Радев, Борисов и Пеевски се появи кметът Терзиев и той се събуди“, каза още Мирослав Севлиевски. По думите му няма място по света където боклукчиите да са спечелили срещу властта и кметовете.

Целия разговор вижте във видеото.

