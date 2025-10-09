Кризата с боклука продължава. Днес в почистването на района на Красно село се включиха и лишени от свобода.
"Помощта е потърсена и по други поводи и причини, защото районът разполага с много малък капацитет от хора. В крайна сметка имаме доста ръчен труд. Идеята още е и да се събират листа и клони за нуждата от допълнителни хора и задействахме процедурата", каза Цвета Николаева, кмет на р. Красно село.
10 човека са изпратени. Те ще действат по определени локации, да извозват едрогабаритен отпадък.
Подсигурена е охрана на затворниците, за успокоение на жителите.
"Дошли сме тук да помогнем за боклука. На правосъдието", каза един от лишените от свобода, който излежава условна присъда от 2018-та година.
