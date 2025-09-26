България се готви да спре транзита на руски газ. Анонсът направи министър-председателят Росен Желясков по време на срещите си и на общото събрание на ООН в САЩ. Какво означава това за икономиката ни? Какво означава за цените въобще? България даде 3 милиарда, за да бъде изграден „Турски поток“ през нашата територия.

Очаква се до две години и половина да спре изцяло транзитът на руски газ през страната.

„Това означава, че постепенно ще се спират различни видове договори, които функционират към момента за пренос на руски газ през „Турски поток“ и европейското разширение на "Турски поток", което минава през България. Това означава - от юни догодина спиране на краткосрочните договори, т.е. до една година. Откъдето в момента в различни периоди на годината преминават между 15% и 20% от руските газови количества“, коментира в „Тази сутрин“ Мартин Владимиров, директор на Програма " Енергетика и климат" в Център за изследване на демокрацията.

„Включително част от количествата, които България получава индиректно като руски газ от Гърция, също минават по този принцип. Така че България може би ще стане напълно независимо от руски газ в краткосрочен план“, посочи той.

„На хартия не внасяме никакъв руски газ. Но в търговските среди се знае, че се закупува руски газ през суапова сделка с гръцки търговци, които имат дългосрочни споразумения с „Газпром за доставки на руски газ“, обясни Владимиров.

По думите му част от тези споразумения изтичат догодина.

Капацитетът на газопровода е резервиран от „Газпром“ до края на 2038 година - да минава руски газ през България и да стига до Унгария, Словакия и Сърбия.

„България се e подписaла да спре доставките и транзита на руски газ до европейските страни. Това е пътната карта на Европейската комисия, която беше приета преди няколко месеца. Тя още не е гласувана официално. Но тъй като Унгария и Словакия не могат да блокират този избор - не е санкция срещу Русия, която да изисква единодушие, най-вероятно това ще се случи съвсем скоро“, посочи Мартин Владимиров.

"България като страна членка е длъжна да поеме този ангажимент. Важно е да се отбележи обаче, че това няма да предизвика колапс на приходите от транзитни такси, които не са малки в момента по "Турски поток. Мисля, че за първото полугодие на тази година са около 400 милиона лева", обясни още експертът.

На въпрос какво ще тече у нас, когато руският газ спре, той отговори:

"През последните 10 години България и страните в региона направиха страшно много, за да увеличат преносните възможности на своите газопреносни мрежи. Също да увеличат капацитета за регазификация в Егейско море и Средиземно море. Има много терминали и в Турция, и в Гърция, и в Харватия, които могат да се използват за внос на алтернативни количества втечнен природен газ."

Какво още коментира Мартин Владимиров - чуйте във видеото.

