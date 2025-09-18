Майка на две деца от Варна спешно се нуждае от подкрепа, за да пребори рядко заболяване на гръбначния стълб.

За да оздравее, жената трябва да се оперира в болница в Кипър. Необходимата сума от близо 56 000 евро обаче е непосилна за семейството.

Животът на 48-годишната Наталия Янкова завинаги се променя преди две години, когато за първи път усеща болки в гърба.

„След това лятото получих силни болки в зоната на бъбреците, пикочния мехур. Започнах да изпитвам все по-големи болки при седене и не знаех към кого да се обърна и защо ме боли“, разказва жената.

Започва серия от прегледи, диагноза няма, а състоянието ѝ се влошава.

„Болките са постоянни през нощта, в повечето случаи в краката“, казва още Наталия.

Година по-късно търси помощ в чужбина и получава диагноза - кисти на Тарлов - заболяване, което води до пълна парализа.

„В България лекарите казват, че няма как киста на Тарлов да има болки. Ходила съм и при неврохирург, просто отричат кисти на Тарлов да са симптоматични. Лечението е само с болкоуспокояващи и антидепресанти, това е“, разказва Наталия.

Откриват ѝ две кисти в долната част на гръбнака, но дават и надежда за оздравяване. Единственият ѝ шанс за нормален живот е операция в Кипър.

„Събрани са около 20 000 лева, а ми трябват 110 000 лева“, казва Наталия.

В момента тя е с много силни болки, а за нея се грижи 18-годишната ѝ дъщеря.

„Дъщеря ми прави абсолютно всичко – тя готви, тя чисти, тя пере. Тя ме води по лекари, тя ме придружава навсякъде. Много ми е жал за детето ми, защото вместо аз да се грижа за нея, тя се грижи за мен“, казва Наталия.

Най-страшното за Наталия е, че кистите на Тарлов водят до сериозни усложнения с тежки последствия.

„Това заболяване води до пълна инвалидизация. Тоест, човекът стига до инвалидна количка, което много ме плаши. Не искам да стигна чак до там“, разказва жената.

Единствената ѝ мечта е да оздравее и да се върне към нормалния живот.

„Искам да съм човек, който съм била преди. Това искам. Не искам нищо друго. Искам си стария живот. Сама да се грижа за себе си. Искам да помагам на децата“, казва тя.

Надеждата ѝ е сумата от 110 000 лева да бъде събрана, за да направи операцията, която ще излекува живота ѝ.

Начините, по които можете да подкрепите Наталия са следните:

Дарителска сметка: Банка ДСК Пулс

IBAN: BG70STSA93000030668775

BIC:STSABGSF

Титуляр: Наталия Ивановна Янкова

Nataliya Ivanovna Yankova

Revolut:@n421977

Nataliya Yankova

Основание: ДАРЕНИЕ



PayPal: [email protected]

Дарителска платформа Фондация "Павел Андреев" ТУК.

Дарителска платформа Двете лепти ТУК.

