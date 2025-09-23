dalivali.bg
Предавания Тази сутрин

Кристиан Вигенин: Никой не може да нарежда на министрите

Евродепутатът осъди опитите да се отнемат правомощия на президента при назначаването на шефовете на службите

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:23 ч. 23.09.2025 г.

Никой не може да нарежда на министрите, това е недопустимо. Така евродепутатът Кристиан Вигенин от БСП/Прогресивен алианс на социалисти и демократи коментира в „Тази сутрин“ контактите на лидера на „Новото начало“ Делян Пеевски с изпълнителната власт.

„Видяхме едни резки писма до министър-председателя и бързия отговор на министър-председателя. Не може да има някой, който да нарежда на министрите. Министерският съвет е колективен орган, когато е в коалиция – би следвало важните теми да се обсъждат там. Естествено, политическите ръководства на партиите трябва да могат да взимат решения и да ги предлагат, но министерският съвет е този, който взима решенията “, коментира евродепутатът.

Според него, е недопустимо да се нарежда „от сенките“ на министрите и тази порочна практика трябва да бъде пресечена. „Не мисля, че нашите министри, (б.р. на БСП) не мисля, че те са хора, на които някой може да нарежда“, допълни той.

Росен Желязков с отговор до Делян Пеевски за работата по кризата с водите

Вигенин осъди опитите да се отнемат правомощия на президента при назначаването на шефовете на службите, определяйки предложените промени като „политизиране на сигурността“ и „дългосрочен проблем за държавата“.

Палестинският въпрос

Той коментира, че Палестинският въпрос е поставен по много категоричен начин в ООН и очаква това да бъде знак за Израел. Вигенин напомни, че България е признала държавата Палестина още преди 1989 г. и никога не е отстъпвала от позицията за две държави – Израел и Палестина.

„За съжаление, Израел води систематична политика, която прави невъзможно създаването на Палестинска държава. Виждаме 60 хиляди убити, глад, деца без перспектива. Това е абсолютно недопустимо “, подчерта той, като определи действията на правителството на Бенямин Нетаняху като целенасочени за блокиране на мирния процес.

Премиерът: България счита Държавата Израел за ключов стратегически партньор

Вигенин и изрази скептицизъм, че Европейският съюз може да наложи реални санкции заради липсата на единодушие и безусловната подкрепа на САЩ за Израел.

Русия, НАТО и рискът от ескалация

В контекста на зачестилите инциденти с нарушаване на въздушното пространство на страни от НАТО от руски самолети, Вигенин предупреди за необходимост от „внимателен отговор“, за да не се стигне до директен сблъсък с Москва. „Всеки такъв инцидент носи риск от голям конфликт между Русия и държава членка на НАТО. Това означава на практика Трета световна война“, каза той.

По думите му ЕС трябва да засили защитата си, включително с новата „стена от дронове“ по източния фланг, но без да провокира излишно напрежение.

„Ние трябва да сме готови за тези заплахи. Светът става едно все по-несигурно място. Все по-често се оказва, че е важно да си силен, а не да си прав. Все по-често се нарушава международното право. Ние като страна с ограничение в ресурсите, трябва да се опитаме да работим заедно с нашите партньори и да се опитаме да допринесем за нужната защита“, коментира евродепутатът.

„Стена срещу дронове“: България и още 6 държави планират изграждането на въздушен щит

Вигенин коментира и информацията за руска намеса в изборите в Молдова, според него Кремъл не би си позволил подобни действия в страна, членка на ЕС и НАТО, но трябва да сме внимателни и да укрепим киберсигурността си.

