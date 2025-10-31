За 19-и път „Капитал “ отличи най-големите корпоративни играчи в страната – компаниите, които диктуват ритъма на българската икономика. Тази година класацията се разширява и вече обхваща 500, а не традиционните 300 дружества.

Главният редактор на „Капитал“ Ивайло Станчев разказа в „Тази сутрин“, че целта е да се обхванат по-широк кръг от водещи компании, чието развитие служи като барометър за състоянието на икономиката.

„В България има около 400 000 действащи фирми, но само 100-те най-големи от тях генерират близо 20% от всички приходи. Ако тези компании са в добро здраве, можем да заключим, че и икономиката е в добро здраве“, допълни той.

Докладът на „Капитал“ показва лека стабилизация след години на турбуленции. Приходите на най-големите дружества растат с 2,8%, но този ръст е почти изцяло инфлационен, при средногодишна инфлация от 2,4%. По думите му печалбите леко се свиват, а заетостта остава на сходни нива. „Годината е сравнително спокойна, но без реален икономически напредък“, обобщава Станчев.

Секторите с най-силен растеж са строителството, фармацията и IT индустрията, докато енергетиката и промишлеността показват тревожен спад. Цените на електроенергията и природния газ на борсите намаляват, което свива оборотите на енергийните компании. По-притеснителното според Станчев е спадът в индустриалното производство, особено в машиностроенето и автомобилния сектор, което влияе и на износа.

Въпреки че 85 от 100-те най-големи компании са на печалба, държавните енергийни дружества „Булгаргаз“ и „Топлофикация София“ продължават да изкривяват общата картина. Загубите им са колосални – само дълговете на „Топлофикация София“ надхвърлят 2,6 млрд. лв. „Тези компании тежат не само на енергийния сектор, но и на държавните финанси като цяло“, предупреди Станчев.

Новите лидери и секторни изненади

За 17-и път начело на класацията е „Лукойл Нефтохим Бургас“. Станчев обясни, че това се случва, въпреки че отчетите на компанията показват, че тя работи на загуба. Той очаква през 2026 г. да има промяна и челната позиция да се заеме от втория в настоящата класация - медодобивния гигант „Аурубис България“. За първи път частна компания оглавява енергийния сектор – швейцарската „Axpo България“, която отчита приходи от 4,2 млрд. лв.

Силно впечатление прави и навлизането на Lidl в топ 10, който изпреварва Kaufland и се превръща в най-големия търговец в страната. Двата германски бранда продължават да разширяват мрежите си и да наемат нови служители, стимулирани от растящото вътрешно потребление.

Сред най-бързо развиващите се сектори изпъкват оръжейната индустрия и компаниите, работещи с възобновяеми енергийни източници. Производителите на оръжие отчитат ръст от 30% за трета поредна година, движен от глобалните конфликти. Паралелно, бизнесът с инсталации за „зелена“ енергия расте с над 50% годишно и вече осигурява работа на около 20 000 души, голяма част от които – високо платени специалисти.

Според Ивайло Станчев най-големият риск пред българската икономика е несигурността около бъдещето на „Лукойл“ и потенциалната сделка за активите на компанията. „Рискът не е в продажбата, а в това да няма сделка. Ако рафинерията спре да работи, регионът няма откъде да получава горива“, предупреди той.

