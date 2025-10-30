За 19 път вестник "Капитал" раздаде наградите за най-бързо развиващите се компании у нас.



Тази година, за пръв път бяха отличени не 300, а 500 от най-големите корпоративни играчи, които диктуват тона на икономиката в България.

Главният оперативен директор на bTV - Господин Йовчев, връчи наградата в категория "Най-голяма технологична компания и системен интегратор" на А1 България.



„20% от оборота който те реализират се прави от тези 100 компании само. А те са толкова важни,че увличат около тях десетки хиляди други по-малки бизнеси“, посочи Ивайло Станчев, главен редактор на "Капитал".

„И ако мога на кратко да обобщя - данните за тазгодишното издание на класацията показват леко повишение на приходите, леко понижение на печалбата на 100-те най-големи компании и сравнително задържане на броя служители които работят в тях“, каза още Станчев.

