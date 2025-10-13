Kъде са 55 милиона лева, които бяха предназначени за строителството на магистрала "Хемус”?

Преди седмица от Антикорупционният фонд публикуваха документ, за който твърдят, че е проект на обвинителния акт по “Хемусгейт”, изготвен от прокурор Ивайло Занев – от Софийската градска прокуратура, който обаче е отстранен от разследването на казуса точно преди да внесе въпросните 400 страници за разглеждане в съда.

До какви разкрития е стигнало държавното обвинение в крайна сметка?

„Дори аз като наблюдаващ прокурор до 2023 година по това дело, не мога да кажа къде са отишли и разходвани парите, след като са били оставени на съхранение във въпросния склад, който е посочен в проекта на обвинителния акт“, коментира Ивайло Занев.

Става въпрос за склад в Благоевградско на дадена фирма. Там е последната точка, на която е известно, че са тези пари.

„Схемата е много добре описана в този проект на обвинителният акт. я е следната. Дружеството X се явява под изпълнител на “Aвтомагистрали” ЕАД. То получава на основания договори за доставка на материали или за наем на механизации и строителна техника, авансови плащания в размер на 100 милиона лева, които са почти изцяло цената на стойността на двата договора“, обясни Ивайло Занев.

„От тези 100 милиона лева - дружеството, което ще се яви подизпълнител на „Автомагистрали“, предценява, че може да изпълни въпросните договори на стойността на 80 милиона лева, в което е включена и комисионната печалбата. И останалите 20 милиона лева си ги калкулира като скрита печалба. За да се случи това нещо обаче дружеството подизпълнител на „Атомагистрали“ си наема екип от инженери, проектанти и строители, които прават съответните изчисления и предоставят проекти, които са паралелни на това, което е изготвено, удържимо от „Автомагистрали“ или от АПИ и въз основа на тези паралелни проекти следва да се извърши съответното изпълнение, но това изпълнение ще бъде за сметка на качеството на вложените материали и на количеството вложени материали“, обясни прокурорът.

„А също и в този марш, който ще се получи като скрита печалба за подизпълнителни на „Автомагистрали“, са включени и други спестени разходи като разходи за изплащане на осигуровки“, допълни Ивайло Занев.

По думите му пътят на изчезналите пари „първоначално е по банков път до момента, в който пристигнат по сметките на така наречените мними подизпълнители на подизпълнителя. Които обичайно са кухи дружества, които не разполагат с никакъв технически и кадрови човешки“, обясни още той.

Прокурорът обясни, че разкритията са стигнали само до нивото на управителите, на подисполнителите на „Автомагистрали“, които са посочени и много добре в схемата, която е предоставена от Антикорупционния фонд.

„Конкретните мотиви за моето отстраняване бяха в контекста, че съм изразил негативно отношение към бивш министър-председател на страната в хода на разпита на господин Бойко Рашков като свидетел. Аз считам, че това твърдение е изцяло превратно тълкувание на прокурора, който го е мотивирал, защото ако се погледне въпросния протокол за разпит, ще се установи, че няма никакво негативно отношение към когото и да било“, заяви Ивайло Занев.

По думите му бившият премиер е Бойко Борисов.

Целия разговор с отстранения прокурор - чуйте във видеото.

