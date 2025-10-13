На фона на ниска избирателна активност от 35,09%, напрежения, сигнали за купуване на гласове и дори граждански арест, в Пазарджик се проведоха извънредни избори за местен парламент. Градът гласува за нов Общински съвет, след като Върховният административен съд касира вота от 2023 г. заради нарушения при преброяването на преференции и изборни книжа.

Според междинните резултати, изнесени от председателя на Общинската избирателна комисия Стефан Димитров при обработени 127 от общо 151 секционни протокола:

ДПС води с 17,63% (4416 гласа)

„Продължаваме промяната – Демократична България“ е втора с 12,41%

Разликата от над 5 процентни пункта и малкият брой оставащи секции правят обръщане на резултата малко вероятно.

Интересен е фактът, че на предходните избори през 2023 г. ДПС е получила едва около 2% (685 гласа), а сега увеличава подкрепата си с над 3000 гласа и се очертава като водеща политическа сила.

За общински съветници този път са се състезавали почти 600 кандидати. „Иска ми се да вярвам, че това е заради желанието на хората за един по-добър Пазарджик и по-добра община“, коментира председателят на ОИК.

През целия ден социалните мрежи бяха залети от видеа с граждански арести за предполагаемо купуване на гласове, както и клипове на жена, която твърди, че очаква 50 лв. след като е гласувала.

В ОИК са постъпили официални сигнали за неправомерна предизборна агитация, разхвърляни материали в дворове и прекъсвания на видеонаблюдението след края на изборния ден. Сигналите за организирано масово гласуване и символи на контрол ще бъдат проверявани от полицията и прокуратурата.

В секция в село Мало Конаре изборният ден започва с инцидент — председателят на комисията се е явил в нетрезво състояние и е напуснал секцията. Той е заменен от друг председател, а случаят е бил проверен лично от представители на ОИК.

Обработката на протоколите продължава.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK