Италианският волейболен отбор става световен шампион за пети път и втора поредна титла от този форум за този тях.

За разлика от София, в Рим не е имало специални тържества заради финала.

В понеделник те ще занесат трофея у дома. Очаква се тази вечер да бъдат организирани автобуси с фенове и почитатели на волейбола, които да посрещнат отбора на летището.

Шампионите ще бъдат посрещнати от президента Серджо Матарела в сряда, 8 октомври.

Медиите в Италия обаче не пропускат да отбележат добрата игра на българските момчета. Те обръщат специално внимание на селекционера на световния шампион Фердинандо Де Джорджи, първият човек, постигнал 5 световни титли – и като играч, и като треньор.

Той коментира, че българският отбор заслужено е стигнал до финала и го определи като талантлив и с голямо бъдеще.

Под фокуса на прожекторите е и колегата му Джанлоренцо Бленджини, който изведе нашия отбор до сребърните медали на световното.

Снимка: Volleyball World

Определят мача между България и Италия в Манила като „финала на учениците на легендарния Хулио Веласко“, тъй като и двамата треньори са били негови помощници през годините.

Подчертава се още, че българският отбор е бил най-млад на форума, както и че голяма част от момчетата играят на клубно ниво именно в Италия. Припомня се, че българите са оставили дълбока следа в развитието на италианския волейбол и са добре познати на публиката на Апенините.

Снимка: Volleyball World

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK