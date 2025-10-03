Има ли България главен прокурор, макар и само изпълняващ функциите? Този въпрос си задаваме след вчера, след като станаха публични две разпореждания на ВКС, според които след 21 юли Борислав Серафов вече не е изпълняващ функциите главен прокурор.

От прокуратурата пък разпространиха позиция, в която твърдят, че решението не поражда никакви последици за изпълняващите функциите главен прокурор, защото има нарочно решение на прокурорската колегия на ВСС, а то може да се отмени от върховния административен, а не от върховния касационен съд.

„Главен прокурор ние отдавна нямаме. Имаше назначен на изпълняващ дължността, чийто срок, по мое виждане, съвсем основателно Върховният касационен съд е приел, че е изтекъл на 21 юли. Отдавна се очакваше подобно решение - дали от Върховният касационен съд, или от друг орган, който по някакъв повод е сезиран от господин Сарафов с претенцията да изпълнява дължността главен прокурор“, коментира в „Тази сутрин“ Атанаска Дишева, член на съдийската колегия на ВСС.

„Добре, че това най-после се случи, защото това безвремие, което беше установено, просто трябваше по някакъв начин да приключи“, обясни тя.

„Прокурорската колегия на ВСС, която всъщност определи и назначи Борислав Сарафов за изпълняващ дължността главен прокурор, на два пъти се произнесе, че прословутия 6-месечен срок, който изтече на 21 юли тази година, не се отнася за него, защото той бил заварен случай - т. е. назначаването му е преди датата на влизане на законовия текст в сила “, коментира Атанаска Дишева.

„В същото време всички органи, институции, които имат правомощието по един или друг повод да се произнасят по искания от главния прокурор - като такива, определени по закон, имат възможността правомощието да направят това, което всъщност са направили двама съдии от ВКС в тези решения - да преценят дали искането, с което са сезирани, е допустимо, дали то е направено от орган, който по силата на закона е оправомощен с тази власт“, обясни още тя.

Какво още коментира Атанаска Дишева - чуйте във видеото.