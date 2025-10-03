dalivali.bg
София
сега Краткотраен снеговалеж
10 Сняг
11 Сняг
12 Сняг
13 Сняг
Последни
новини
Краткотраен снеговалеж
Космическо време

Последни новини

Община Бургас обяви частично бедствено положение, неучебен ден за децата от кв. Победа

Община Бургас обяви частично бедствено положение, неучебен ден за децата от кв. Победа
Активираха BG-Alert в София: Опасност от горолом, затворени са пътищата към Витоша

Активираха BG-Alert в София: Опасност от горолом, затворени са пътищата към Витоша

Путин предупреди САЩ, че има риск от ескалация, ако предадат на Украйна ракети "Томахок"

Бус и товарен автомобил се удариха на пътя София - Варна, има пострадали

Срещу измамите при плащания с карта: Как са защитени данните, сметките и парите ни?

Над 24 часа продължава дъждът в Смолянско, 85 л/кв. м са валежите в Смолян

След решението на ВКС: Какви ще са последствията от това, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор?

Нина Спасова за задържания българин от Израел: Всички нации са представени от групи, само той е един

Вятър над 70 км/ч: Паднали дървета в Русенско блокират трафика (СНИМКИ)

Откъснати от света: Бедстващи хора във вилна зона "Черниците" (ВИДЕО)
Предавания Тази сутрин

Има ли България главен прокурор?

Този въпрос си задаваме след вчера. Темата коментира Атанаска Дишева, член на съдийската колегия на ВСС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:39 ч. 03.10.2025 г.

Има ли България главен прокурор, макар и само изпълняващ функциите? Този въпрос си задаваме след вчера, след като станаха публични две разпореждания на ВКС, според които след 21 юли Борислав Серафов вече не е изпълняващ функциите главен прокурор. 

От прокуратурата пък разпространиха позиция, в която твърдят, че решението не поражда никакви последици за изпълняващите функциите главен прокурор, защото има нарочно решение на прокурорската колегия на ВСС, а то може да се отмени от върховния административен, а не от върховния касационен съд.

„Главен прокурор ние отдавна нямаме. Имаше назначен на изпълняващ дължността, чийто срок, по мое виждане, съвсем основателно Върховният касационен съд е приел, че е изтекъл на 21 юли. Отдавна се очакваше подобно решение - дали от Върховният касационен съд, или от друг орган, който по някакъв повод е сезиран от господин Сарафов с претенцията да изпълнява дължността главен прокурор“, коментира в „Тази сутрин“ Атанаска Дишева, член на съдийската колегия на ВСС.

След решението на ВКС: Какви ще са последствията от това, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор?

„Добре, че това най-после се случи, защото това безвремие, което беше установено,  просто трябваше по някакъв начин да приключи“, обясни тя.

„Прокурорската колегия на ВСС, която всъщност определи и назначи Борислав Сарафов за изпълняващ дължността главен прокурор, на два пъти се произнесе, че прословутия 6-месечен срок, който изтече на 21 юли тази година, не се отнася за него, защото той бил заварен случай - т. е. назначаването му е преди датата на влизане на законовия текст в сила “, коментира Атанаска Дишева.

Конституционалист: Оттук нататък съдът ще разглежда всички актове на главния прокурор като нищожни

„В същото време всички органи, институции, които имат правомощието по един или друг повод да се произнасят по искания от главния прокурор - като такива, определени по закон, имат възможността правомощието да направят това, което всъщност са направили двама съдии от ВКС в тези решения - да преценят дали искането, с което са сезирани, е допустимо, дали то е направено от орган, който по силата на закона е оправомощен с тази власт“, обясни още тя.

Два състава на ВКС приеха, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор и отказаха да образуват производства по негови искания

Какво още коментира Атанаска Дишева - чуйте във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Голям пожар в столичния квартал „Гоце Делчев“ (ВИДЕО)

Голям пожар в столичния квартал „Гоце Делчев“ (ВИДЕО)
Два състава на ВКС приеха, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор и отказаха да образуват производства по негови искания

Два състава на ВКС приеха, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор и отказаха да образуват производства по негови искания
Парламентът решава дали да отнеме правомощията на президента да назначава шефовете на служби

Парламентът решава дали да отнеме правомощията на президента да назначава шефовете на служби
Учени установиха: Един COVID симптом може да остане за цял живот с нас

Учени установиха: Един COVID симптом може да остане за цял живот с нас
"Казвам се Васил Димитров. Ако гледате това видео - съм отвлечен от израелските окупационни сили"

"Казвам се Васил Димитров. Ако гледате това видео - съм отвлечен от израелските окупационни сили"
Тази сутрин
Снимка: След решението на ВКС: Какви ще са последствията от това, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор?
След решението на ВКС: Какви ще са последствията от това, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор?
Снимка: Нина Спасова за задържания българин от Израел: Всички нации са представени от групи, само той е един
Нина Спасова за задържания българин от Израел: Всички нации са представени от групи, само той е един
Снимка: Синоптик в НИМХ: Тепърва обстановката ще се усложнява
Синоптик в НИМХ: Тепърва обстановката ще се усложнява
Лице в лице
Снимка: Скандалът с подкупите в ДАИ
Скандалът с подкупите в ДАИ
Снимка: Мартин Владимиров за спирането на транзита на руски газ през България
Мартин Владимиров за спирането на транзита на руски газ през България
Снимка: Война на дронове
Война на дронове
Тази събота и неделя
Снимка: Голям екран за финала и в София
Голям екран за финала и в София
Снимка: В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
Снимка: Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
120 минути
Снимка: В главната роля: Ваня Щерева
В главната роля: Ваня Щерева
Снимка: Народното творчество и спортните мечти
Народното творчество и спортните мечти
Снимка: Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол
Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол