„Недоумявам как в зони, които са забранени за строеж, се издават разрешителни. Недоумявам как се строи в свлачищни зони, речни корита, дерета, плаж, дюни“, каза в „Тази сутрин“ д-р Радослава Бекова, хидробиолог от БАН.

„Имаме едно огромно неразбиране на природните явления, които са по нашето Черноморие. Отделно много инвеститори се възползват от различни „дупки“ в закона и докато това се случва, ще има и жертви, и много по-големи щети“, каза тя.

„От над 10 години с моите колеги сме заснели цялото ни черноморско крайбрежие. За това време то е толкова видоизменено. От една страна, има застрояване на самата крайбрежна ивица, което е абсолютно забранено. От друга – имаме застрояване на самите речни устия. От трета страна, имаме застрояване на дюните, които заедно с плажната система, представляват едно цяло в релефа. При високи вълни и бури има естествената бариера, която защитава крайбрежието от наводнение“, обясни Бекова.

„Реките и деретата се знаят. Нещо, което е изключително характерно за черноморското ни крайбрежие, са реките, които пресъхват през по-голямата част от годината. Те са малки, до средно големи реки. С изменението на климата и с явленията, които в момента наблюдаваме, имаме едни реки, които в едни години имат води, а в други – нямат. Недоумявам защо продължаваме да не се съобразяваме с това нещо“, каза още д-р Радослава Бекова.

Тя даде пример със застрояването на Камчийски пясъци.

„В момента се водят дела, инвеститори искат да строят. Река Камчия е най-голямата река на северното ни крайбрежие. Това са места, които не трябва да бъдат застроявани“, категорична бе тя.

Според нея решението е да се премахнат всички постройки, които са "на пътя на водата".

