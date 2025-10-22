Всеки един от нас има близък или приятел, който се е сблъскал с онкологично заболяване. Героите в новия клип на Влади Ампов - Графа и Роби разказват историята на битка именно с рака.

Вероника участва във видеото на „Всеки от нас“. Тя самата преди 6 години също се бори с онкологично заболяване. Нейната борба е успешна.

„Ние направихме песента с Роби много непринудено. Аз седнах на пианото, той - на китарата, и се получи една много искрена песен. След това режисьорът Йордан Жечев ни събра и ни каза своята гледна точка, която беше много различна. И ние се разчувствахме много. Приехме с две ръце да направим точно така видеото“, коментира Влади Ампов - Графа в „Тази сутрин“.

„Темата за мен е много чувствителна, защото загубих майка си от рак през 2016-та. Преди три години диагностицираха баща ми с това заболяване. Той стигна до ремисия, но с днешна дата отново продължава да се бори с рака. За мен това не е просто песен, това е лична кауза“, сподели още изпълнителят.

„Аз по този начин искам да дам сила на татко ми и на всички, които се борят, както и на техните близки. Видеото е толкова силно, защото разказва една истинска история - на Рони, на Митко и на Марк. И аз искам много да им благодаря за това, че се включиха и по един или друг начин преживяха всичко отново“, каза още Графа.

В клипа на песента на Графа и Роби „Всеки от нас“ животът побеждава.

„Аз цял живот съм знаела, че съм в рискова група. Правила съм профилактика доста редовно. За съжаление бях доста млада - от моята си гледна точка, когато се случи това заболяване. Когато се разболях, сама за себе реших, че няма да го крия, тъй като много хора крият, много хора не желаят да излязат с лицето си и да кажат „Аз преминавам през това“ или „Преминал съм“, сподели Вероника.

„За съжаление, ние чуваме повече от лошата статистика - по телевизия, по новини и така нататък. А всъщност като мен - жени и мъже, които са преживели онкологично заболяване, има ужасно много“, посочи тя.

Вероника допълни, че още преди 6 години тя е била абсолютно открита с приятели, роднини и колеги. И до ден днешен тя не спира да говори за това колко е важно да се прави профилактика, какво се случва по време на лечението и след това.

Вероника успява да пребори рак на гърдата.

„Една от всеки 8 жени е засегната от тази болест през целия си живот, чува поне веднъж тази диагноза. Даже наскоро четох статистика, че в Австрия засегнатите са вече една от 7 жени - т.е. още повече“, коментира тя.

Според нея хората мълчат от страх. Затова те не посещават и лекар - от страх, че може да им открият нещо.

"Ами ако ви открият нещо и е навреме. Знаете ли, че всъщност възможността за преживяване, възможността за излекуване е много по-голяма", каза младата жена.

Когато тя разбира за концепцията на клипа на "Всеки от нас", въобще не се замисля, защото го усеща като кауза и мисия.

Детето на Вероника е на 3 години, когато тя е диагностицирана. 6 години по-късно то я вижда за първи път без коса и реагира, че и така тя е много красива.

Графа посочи, че много често близките не знаят как да говорят със засегнатите.

„Тази комуникация е изключително важна. Аз смятам, че ние като хора на изкуството и популярни лица, трябва да може да говорим и да може да казваме нещата такива, каквито са“, отбеляза изпълнителят.

„В този период на лечение на баща ми това, което видях, е, че има невероятни специалисти в България. Всички най-нови медикаменти, които са в цяла Европа, ги има и в България - лъчелечението е на много високо ниво“, посочи той.

Вероника добави, че хирургичното лечение също е на много високо ниво.

„В този 20-дневен курс по лъчелечение ние със сестра ми придружавахме баща ми и горе-долу започнахме да запомняме физиономиите на другите болни. Това, което аз видях, е, че голяма част от тях идват сами. Просто си чакат поредната интервенция. Усещането за самота е огромно. И всъщност за това трябва да се говори“, отбеляза Графа.

„Има много хора, които не само по време на лечението са сами, но те са сами, когато получават диагнозата“, допълни Вероника.

Какво още споделиха Графа и Вероника за каузата им - чуйте във видеото.

