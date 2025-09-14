"Великият Гетсби" ще се играе сцената на Младежкия театър. В главната роля е Руши Видинлиев, а музиката е на Графа. Премиерата на 16 септември.

„Много е трудно, когато режисьор посяга към такъв текст с много наслоявания, интерпретации, да му намери път към съвременността, тъй като много поколения наред са наслагвали своите очаквания“, коментира режисьорът Елица Йовчева.

„Аз не спирах да се питам през цялото време - защо го правим сега, защо е необходимо? За мен, Гетсби - това съм аз, това сме ние, предимно младото поколение, които се самоизобретяваме всеки ден“, отбеляза тя и допълни, че са задълбочили в това, че голямата мечта на Гетсби е голямата любов.

Още за постановката - вижте във видеото.

А какви са другите големи културни събития през септември - вижте тук:

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK