„Наближава астрономическата есен. Дотогава обаче ни очаква слънчево, топло и сухо време. Такова ще остане времето чак до другия четвъртък, когато ще настъпи някакво подобно на есен време“, каза в „Тази сутрин“ климатологът Георги Рачев.

„В понеделник, вторник и сряда температурите на повечето места ще са над 30 градуса, което за края на септември месец е лято в есента“, каза Рачев.

След това ще започне захлаждане, но времето ще остане сухо.

От другия четвъртък, 25 септември, се очаква понижение на температурите и "есенен режим".

Може ли все още да ходим на море - разберете във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK