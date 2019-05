„Трудно е да се работи заедно с човек, с който едновременно трябва да бъдеш екип и също така конкурент”, това коментира за „Тази сутрин” участникът в „Гласът на България” Георги Пеев.

Роден в Бургас, 25-годишният Георги завършва музикална педагогика с оперно пеене в СУ „Св. Климент Охридски”, а от 3 месеца преподава в столичното 90 СОУ. Приятелката му Адриана е цигуларка. Запознават се, когато той участва в „Нощта на звездите” на Енчо Керязов. Две години по-късно двамата са по-щастливи от всякога.

За Георги липсата на млади кадри и преподаватели в училище се дължи на ниското заплащане и колебанията дали това е правилната професия. Той допълни, че много от родителите на учениците гледат пренебрежително на музиката като общообразователен предмет. Въпреки това той кара своите ученици да слушат и обсъждат музика в час, като оставят практическите задачи на заден план. Според него това е обща култура, която ще послужи в бъдещето на учениците.

Георги е пеещ учител по музика. На 5-годишна възраст започва да пее, защото майка му го записва на пеене. По-късно учи в музикално училище. Свири и в рок група.

По време на кастингите на тъмно Георги изпя рок парчето Are You Gonna Go My Way, което кара Камелия първа да се обърне, а след това и Михаела Филева. Георги допълни, че неговите ученици нямат търпение да го гледат всеки следващ път как пее, а това е повод да бъдат по-сплотени и задружни.

Георги бе и един от участниците, който предаването успя да срещне със световно известната оперна певица Анджела Георгиу.

В студиото на „Тази Сутрин” Георги коментира, че не би се занимавал с нищо друго освен музика и няма нищо, което да го накара да спре.

В първия епизод с Нокаутите на 12 май отборите на Лечев и Михаела ще се борят за финалите, а на 19 май – тези на Камелия и Графа. Седемте участници от всеки отбор ще излизат един след друг, а най-добре представилия се продължава към финалите.