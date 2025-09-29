Семейството на 25-годишния национал по волейбол Аспарух Аспарухов посреща с огромна гордост сребърните медали от световното първенство във Филипините. Родителите му – Евелина и Аспарух Аспарухов-старши, и двамата бивши волейболисти, разказаха за вълнението и емоциите след финала.

„Успях да поспя малко, макар че до късно емоциите ни държаха. Бяхме заедно с приятели и всички съпреживяхме мача. Не можех да издържа и се чух с Аспарух веднага. Разбира се, страдаха за загубата, но трябва да се радват на успехите си и да вярват в себе си. Те са втори в света и тепърва ще върнат България там, където ѝ е мястото във волейбола“, сподели майката Евелина Аспарухова.

Тя разкри, че семейството има свои специални ритуали преди мачовете, но предпочете да не издава подробности.

„Спортистите сме суеверни, всеки си има своето. Аз нямам търпение да го посрещна и да му кажа колко много сме го подкрепяли и колко се гордеем с него“, добави тя.

Бащата – Аспарух Аспарухов-старши, също изрази гордостта си от постигнатото: „С огромна благодарност към момчетата – мечтата стана реалност. Взехме максималното от това световно първенство. Знам каква отговорност тегне вече върху националния отбор, върху федерацията и върху цялата държава. Този успех е обединител на нацията и дава ясна перспектива за бъдещето.“

Той подчерта, че спортът трябва да бъде сред основните приоритети на държавата: „Не може всичко да бъде асфалт. Спортът е здраве. България дължи на народа си много в тази посока.“

В края бащата пожела на националите здраве и увереност: „Да си вярват, защото са втори в света. Да налагат българското с достатъчна доза отговорност и да знаят, че утре пак трябва да побеждават за България.“

