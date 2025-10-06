Днес е последния ден от обявеното бедствено положение заради трагедията в „Елените“. Смъртоносният потоп отне четири човешки живота, а материалните щети и разрушенията са огромни.

„Още онзи ден всички хора бяха евакуирани, вчера започнахме да ги пускаме поетапно, като се идентифицират с документи за собственост и лични документи, тъй като, както разбрахте, имаше набези от мародери. За да могат хората да си вземат багаж, документи, след това започнахме да пробиваме и да изчистваме достъпа до жилищните места“, каза областният управител на Бургас Владимир Крумов.

И обяви – днес до 15:00 ч. пак ще бъде разрешено преминаването през пропускателния пункт. А след 15:00 ч. – заради опасната метеорологична прогноза, работата ще бъде преустановена до второ нареждане от Кризисния щаб.

На въпрос дали са готови да посрещнат новия червен код - той увери, че екипите и техниката са подготвени добре да реагират своевременно и адекватно.

