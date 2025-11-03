Заплатата на член на Висши съдебен съвет (ВСС) не е над 20 000 лв., обяви в интервю за предаването „Тази сутрин“ на bTV представляващият ВСС Боян Магдалинчев.

Магдалинчев уточни, че ВСС не е взел официално решение да сезира Съвета за електронни медии или телевизията за разговора между журналистите Светослав Иванов и Слави Ангелов в предаването „120 минути“, в който се коментира заплатите на магистратите.

Представителят на ВСС обяви, че твърденията за 18% увеличение на заплатите на изборните членове не отговарят на истината – увеличението е заложено за магистратите в системата като цяло.

Той посочи, че основното месечно възнаграждение на членовете на ВСС е около 12 700 лева, а с добавките за стаж достига около 17 700 лева.

„Средствата за облекло и бонусите са предвидени по закон, това не са възнаграждения“, каза Магдалинчев.

Нападението срещу прокурора Иво Илиев

По повод нападението с чук срещу прокурора Иво Илиев Магдалинчев заяви, че случаят е престъпление срещу законността и независимостта на съдебната власт. Той обаче потвърди, че ВСС е реагирал няколко дни след инцидента.

На въпрос защо не е имало по-ранна позиция той отговори, че съветът е изчакал информация от разследващите органи и освен това близките на Илиев „не са искали да се шуми по случая“.

Магдалинчев каза още, че не е бил запознат с това, че прокурорът е имал охрана, след като преди време в пощенската му кутия е бил открит патрон, и призна, че ВСС не е поискал информация от министъра на правосъдието относно сигурността на магистратите.

Подслушване и натиск върху магистрати

Представляващият ВСС заяви, че няма достоверна информация за твърденията на съдия Владислава Цариградска, според които близо хиляда български съдии са били подслушвани.

„Не мисля, че тази информация е вярна“, каза той и уточни, че няма доказателства за натиск върху съдии.

Относно твърденията за зависимости и натиск в системата, свързани с делото „Хемусгейт“ и с показанията на бившата съпруга на Петър Петров – Еврото, Магдалинчев обясни, че ВСС няма разследващи функции и не е разглеждал случая.

Кой е главен прокурор?

На въпрос кой в момента е главен прокурор на България Магдалинчев отговори, че „изпълняващ функциите е Борислав Сарафов“. Той уточни, че разпорежданията на отделни съдии, според които мандатът му е изтекъл, нямат обвързваща сила за други съдебни състави.

По думите му Сарафов ще остане на поста си, докато Народното събрание не приеме ново законодателство и не избере нов състав на ВСС.

Политическо влияние и натиск върху съда

Магдалинчев коментира и ниското класиране на България в световния Индекс на върховенството на правото, където страната е предпоследна в Европа.

Според него съдебната система „функционира пълноценно“, а усещането за бавно правосъдие се дължи и на забавени експертизи и трудности при събирането на доказателства.

Магдалинчев заяви, че не приема за нормални политически изявления с искания за преразглеждане на съдебни решения, но подчерта, че политиците имат право на мнение.

