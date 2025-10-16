Пленумът на Висшият съдебен съвет (ВСС) с пълно единодушие не прие предложението за запитване към Народното събрание може ли Борислав Сарафов да остане изпълняващ функциите главен прокурор.

На 7 октомври Съдийската колегия взе решение с шест гласа „за“ и трима „против“ да се отправи предложение до Пленума на ВСС да реши да отправи искане до Народното събрание за автентично тълкуване на чл. 173 ал. 15 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

По отношение текста от ЗСВ членовете на Прокурорската колегия приеха, че разпоредбата е неприложима относно и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и потвърдиха избора му за тази длъжност.

В началото на октомври два състава на Върховния касационен съд отказаха образуването на производства по депозирани искания от Сарафов за възобновяване на наказателни дела. Според ВКС Сарафов не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор.

Текстът на чл. 173 ал. 15 се отнася до Главния прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и гласи: При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд, се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK