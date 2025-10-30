Жители на Бистрица и Железница алармират за опасен пътен участък без хоризонтална маркировка. Въпреки многократните сигнали до институциите – резултат все още няма.

Снимка: bTV

Пътят между двете софийски села е един от най-натоварените в района на Панчарево – ежедневно по него преминават стотици автомобили, включително градски транспорт и училищни автобуси. Липсата на маркировка и осветление обаче превръща отсечката в реален риск за шофьорите, особено след залез слънце.

„През деня някак се кара, но когато се стъмни, е направо страшно. Без маркировка и без улично осветление губиш усещане за пътя. Колите често навлизат в насрещното или излизат в банкета“, разказа местен жител.

Хората споделят, че почти всеки ден стават инциденти – от леки удари до по-сериозни произшествия, особено през зимата, когато видимостта е минимална.

Местните жители твърдят, че вече 5 години подават сигнали до различни институции – от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) до район „Панчарево“. Отговори има, но реални действия – не.

„Писах преди години до АПИ. Получих отговор след 10 месеца, че ще има обществена поръчка. После пак писах – нищо. Лятото отново се свързах с тях – същата история. Само обещания“, сподели една от жените, активно подаваща сигнали.

Снимка: bTV

Жителите вече са обезверени, но казват, че няма да спрат да настояват, защото, според тях, „тук не става въпрос за удобство, а за човешки животи“.

Кметовете на Бистрица и Железница потвърждават, че проблемът е отдавна.

Снимка: bTV

„Водя кореспонденция с АПИ от началото на 2024 година. Всеки път получаваме уверения, че ще се положи маркировка, но това така и не се случва. Последно ни казаха, че срокът е 30 октомври“, заяви кметът на Бистрица.

Колегата му от Железница допълни, че и в неговия мандат сигналите се изпращат редовно, но резултат няма: „От 2021 година – само писма, отговори и обещания. Реални действия – никакви.“

От Агенция „Пътна инфраструктура“ в отговор до bTV посочват, че пътят между Бистрица и Железница е част от третокласна републиканска мрежа и е „в добро експлоатационно състояние“.

От АПИ уверяват, че е планирано полагане на хоризонтална маркировка в участък от 26 км, включително въпросния път, и това ще бъде извършено преди началото на зимното поддържане, при подходящи метеорологични условия.

Заместник-кметът на район „Панчарево“ обаче посочи, че проблемът не е само маркировката:

„Имаме пропадания, навлязла растителност, лоши банкети. Всичко това увеличава риска от катастрофи. От АПИ ни увериха, че започват работа, но с приоритет са магистралите и по-натоварените трасета.“

Местните хора настояват институциите да не чакат поредната зима, за да действат.

