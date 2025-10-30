Жители на Бистрица и Железница алармират за опасен пътен участък без хоризонтална маркировка. Въпреки многократните сигнали до институциите – резултат все още няма.
Пътят между двете софийски села е един от най-натоварените в района на Панчарево – ежедневно по него преминават стотици автомобили, включително градски транспорт и училищни автобуси. Липсата на маркировка и осветление обаче превръща отсечката в реален риск за шофьорите, особено след залез слънце.
„През деня някак се кара, но когато се стъмни, е направо страшно. Без маркировка и без улично осветление губиш усещане за пътя. Колите често навлизат в насрещното или излизат в банкета“, разказа местен жител.
Хората споделят, че почти всеки ден стават инциденти – от леки удари до по-сериозни произшествия, особено през зимата, когато видимостта е минимална.
Местните жители твърдят, че вече 5 години подават сигнали до различни институции – от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) до район „Панчарево“. Отговори има, но реални действия – не.
„Писах преди години до АПИ. Получих отговор след 10 месеца, че ще има обществена поръчка. После пак писах – нищо. Лятото отново се свързах с тях – същата история. Само обещания“, сподели една от жените, активно подаваща сигнали.
Жителите вече са обезверени, но казват, че няма да спрат да настояват, защото, според тях, „тук не става въпрос за удобство, а за човешки животи“.
Кметовете на Бистрица и Железница потвърждават, че проблемът е отдавна.
„Водя кореспонденция с АПИ от началото на 2024 година. Всеки път получаваме уверения, че ще се положи маркировка, но това така и не се случва. Последно ни казаха, че срокът е 30 октомври“, заяви кметът на Бистрица.
Колегата му от Железница допълни, че и в неговия мандат сигналите се изпращат редовно, но резултат няма: „От 2021 година – само писма, отговори и обещания. Реални действия – никакви.“
От Агенция „Пътна инфраструктура“ в отговор до bTV посочват, че пътят между Бистрица и Железница е част от третокласна републиканска мрежа и е „в добро експлоатационно състояние“.
От АПИ уверяват, че е планирано полагане на хоризонтална маркировка в участък от 26 км, включително въпросния път, и това ще бъде извършено преди началото на зимното поддържане, при подходящи метеорологични условия.
Заместник-кметът на район „Панчарево“ обаче посочи, че проблемът не е само маркировката:
„Имаме пропадания, навлязла растителност, лоши банкети. Всичко това увеличава риска от катастрофи. От АПИ ни увериха, че започват работа, но с приоритет са магистралите и по-натоварените трасета.“
Местните хора настояват институциите да не чакат поредната зима, за да действат.
