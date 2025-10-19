„Забравени от Бога“ – така се чувстват жителите на малкото село Коевци, до което се стига трудно. Причината - опасен път с лоша настилка и без мантинели до Сухиндол, както и липса на автобусна линия от повече от 10 години.

Как живеят в селото с опасен път, без магазин и без медицинска помощ?

Около 80 души от село Коевци от години страдат заради опасния път и липсата на транспорт. Основен ремонт е започнал едва през юни тази година - след повече от 45 години чакане.

Пътят свързва три общини – Павликени, Сухиндол и Севлиево. Ремонтът му ще продължи една година.

„От 2014 г. започна идейното проектиране на този път, с АПИ тогава. Сега трябва да се внимава много, като се преминава през самия път, имайки предвид, че идва есенно-зимния период. Няма да бъде най-вероятно донаправен“, каза кметът на община Сухиндол Пламен Чернев.

От Пътната агенция уверяват, че той ще бъде обезопасен за зимния сезон.

„Целият срок за изпълнение на обекта е юни 2026 г. Към момента за тези три месеца са предвидени стабилизиране на откосите и банкетите, ландшафтно почистване, нови водостоци, почистване на тези съоръжения, след което ще бъдат изпълнени биндер от 6 см и плътна асфалтова смес от 4 см, нови пътни знаци, нова маркировка и ограничителни системи. Временните заграждения и съответно сигналните ленти ще бъдат поставени, тъй като все още този строителен сезон продължава“, обясни инж. Венцислав Ангелов, директор на ОПУ-Велико Търново.

Преди зимния сезон ремонтът ще бъде прекъснат.

Повече от 10 години селото е без автобусен транспорт. Възрастните разчитат на съседи или роднини да ги закарат до града за лекар, аптека или магазин.

От няколко години Коевци е без магазини, докарват само хляб.

Четири села в Сухиндолско са без обществен транспорт от много години. Проблемът е актуален за много места в страната, защото държавата вече не субсидира обществен транспорт за селата, а услугата не е рентабилна за превозвачите.

„Последно, когато се даваха субсидии за такива полубалкански, полупланински райони, тогава се поддържаше една автобусна линия, която минаваше през Сухиндол - Красно градище - Горско Косово, Бяла река, Калугерово и обратно. От много години такава субсидия вече няма, а най-вече няма и достатъчно пътуващи. Ние сме обявявали обществена поръчка за такава междуобщинска транспортна схема. Който и да се хване, след един месец се отказва, тъй като няма достатъчно пътуващи хора“, каза Пламен Чернев.

Жителите на Коевци се надяват преди първия сняг, пътят, макар и в ремонт, да бъде обезопасен. За да могат да се придвижват по него до градовете, където има аптека, банкомат, магазин и медицинска помощ.

