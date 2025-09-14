През последните дни не спираме да ви показваме талантите на България. Златните деца в "Стани Богат", младите ни надежди на корта, добрия пример около нас. И вярваме, че има още непоказани таланти.

Тази вечер започва отново голямото търсене. В ефира на bTV от 20.00 часа е стартът на новия - девети сезон, на "България търси талант".

Водещите на предаването са Александър Кадиев и Петър Антонов.

„И двамата сме с нови ризи. Днеска сме си махнали етикетите. Тази е подарък от майка за рождения ми ден. Даже още са ни измачкани на магазин. Ние сме чистак-бърсак“, отбеляза Александър Кадиев. А Петър Антонов добави, че неговата риза си я е купил сам.

Двамата са приятели от 30 години, но за първи път ще работят заедно.

„Винаги съм искал да работя с него на сцена. Винаги ми е било интересно. Но ето, че стана така, че ни събра сцената на „България търси талант““, отбеляза Петър.

„Когато един актьор очаква да срещне добър актьор срещу себе си, напрежението не е никак малко. Но някак си ние с Александър толкова бързо се стиковахме. Много бързо разбрахме, че имаме едно и също чувство за хумора“, каза още той.

„На Пепо не мога да му даде съвет – той е по-възрастен от мен - майка ми ме е научила, че към по-възрастни хора трябва да има уважение. Но понеже аз съм много бърз - напрекъсно действието да го водя по-бързо и това, а човекът сега попада в тази обстановка, малко се ориентира, просто му казах, „Пепо, съжалявам, може би ще трябва малко да ме следваш, защото съм по-бърз. Но веднага - след един снимачен ден, вече уравнихме“, сподели Сашо Кадиев.

Двамата коментираха, че има страшно талантливи българи и разкриха че са натискали златния бутон.

Според Кадиев най-строг в журито е майка му, но и Николаос Цитиридис също е много критичен. Той сподели, че има много тъжни истории - с трудно детство, но талантът успява.

Водещият призова децата у нас да учат.

Петър Антонов отбляза, че екипът на предаването е невероятен.

Какво още разказаха водещите на предаването и какво да очакваме през този сезон - чуйте във видеото.

