През последните дни не спираме да ви показваме талантите на България. Златните деца в "Стани Богат", младите ни надежди на корта, добрия пример около нас. И вярваме, че има още непоказани таланти.

Тази вечер започва отново голямото търсене. В ефира на bTV от 20.00 часа е стартът на новия - девети сезон, на "България търси талант".

Водещите на предаването са Александър Кадиев и Петър Антонов.

90 000 лева очакват победителя в новия сезон на „България търси талант”

„И двамата сме с нови ризи. Днеска сме си махнали етикетите. Тази е подарък от майка за рождения ми ден. Даже още са ни измачкани на магазин. Ние сме чистак-бърсак“, отбеляза Александър Кадиев. А Петър Антонов добави, че неговата риза си я е купил сам.

Двамата са приятели от 30 години, но за първи път ще работят заедно.

„Винаги съм искал да работя с него на сцена. Винаги ми е било интересно. Но ето, че стана така, че ни събра сцената на „България търси талант““, отбеляза Петър.

На 14 септември започва новият сезон на „България търси талант“

„Когато един актьор очаква да срещне добър актьор срещу себе си, напрежението не е никак малко. Но някак си ние с Александър толкова бързо се стиковахме. Много бързо разбрахме, че имаме едно и също чувство за хумора“, каза още той.

„На Пепо не мога да му даде съвет – той е по-възрастен от мен - майка ми ме е научила, че към по-възрастни хора трябва да има уважение. Но понеже аз съм много бърз - напрекъсно действието да го водя по-бързо и това, а човекът сега попада в тази обстановка, малко се ориентира, просто му казах, „Пепо, съжалявам, може би ще трябва малко да ме следваш, защото съм по-бърз. Но веднага - след един снимачен ден, вече уравнихме“, сподели Сашо Кадиев.

Николаос Цитиридис е четвъртият член на журито в новия сезон на „България търси талант“

Двамата коментираха, че има страшно талантливи българи и разкриха че са натискали златния бутон.

Според Кадиев най-строг в журито е майка му, но и Николаос Цитиридис също е много критичен. Той сподели, че има много тъжни истории - с трудно детство, но талантът успява.

Мегазвездата Галена става жури в деветия сезон на „България търси талант“

Водещият призова децата у нас да учат.

Сашо Кадиев в първи клас.

Петър Антонов отбляза, че екипът на предаването е невероятен.

Какво още разказаха водещите на предаването и какво да очакваме през този сезон - чуйте във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK