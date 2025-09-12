dalivali.bg
София
сега Слънчево 20°
11 Слънчево 22°
12 Незначителна облачност 24°
13 Разкъсана облачност 25°
14 Незначителна облачност 26°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Лайфстайл Любопитно

90 000 лева очакват победителя в новия сезон на „България търси талант”

Млад фокусник омагьосва журито и публиката още в първия епизод на шоуто тази неделя от 20 ч.

Публикувано в  10:55 ч. 12.09.2025 г.

Много емоции, неочаквани обрати, драма и смях, както и по-голямата награда от 90 000 лева очакват победителя в новия девети сезон на „България търси талант“. След двугодишно отсъствие от ефира любимото семейно шоу се завръща на 14 септември по bTV и ще се излъчва всяка неделя от 20 ч.

Сълзи от радост и възхищение се леят от сцената още в първия епизод на предаването. Млад фокусник омагьосва публиката и журито със своите артистични умения и трогателната си житейска история, като успява да разчувства дори и непоклатимия Николаос Цитиридис. С насълзени очи комедиантът излиза на сцената, за да прегърне и окуражи развълнувания участник.

 

„Ти си истински магьосник и това, което се случва тук го потвърждава”, казва Цитиридис на 12-годишния илюзионист пред бурните аплодисменти на изправената на крака публика.

Запомнящи се музикални и танцувални изпълнения ще се редуват с демонстрации от света на екстремните спортове, науката и физиката.

Зрителите ще научат за малко известния спорт артистично колоездене, ще видят човек, който прави набирания над огромна скалиста бездна и ще чуят любопитни и непознати факти за насекомите. В залата ще прелита дрон, а на сцената ще излезе дори и един домашен любимец.

Под мотото „Без граници“, няма да липсват и някои куриозни, а дори и абсурдни опити за артистични изяви, достойни за червените бутони на журито.

Звездната четворка в състав Катето Евро, Николаос Цитиридис, Юлиан Вергов и Галена не пестят нито похвали, нито критика към изпълненията на всеки участник, спечелил възможността да се качи на голямата сцена на шоуто и да се бори за симпатията им.

На старта на предаването става ясно, че най-строги в преценката си ще бъдат Вергов и Цитиридис, а Катето Евро и Галена ще са забавната и значително по-толерантна половина от журито. Но дали ролите няма да се разменят е непредвидимо.

С усмивка и уважение към участниците, оценяващите няма да пропуснат да аргументират оценките си, дори и когато се налага да казват „НЕ”.

Доброто чувство за хумор и забавните шеги между журито и водещите, Сашо Кадиев и Петър Антонов, ще заредят зрителите с така необходимото положително настроение в неделната вечер.  

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Български евродепутати за дроновете в Полша: Целенасочена провокация, някои от тях „не са се заблудили“

Български евродепутати за дроновете в Полша: Целенасочена провокация, някои от тях „не са се заблудили“
Трагедията в Крайници: Младата майка е била убита пред очите на трите си деца

Трагедията в Крайници: Младата майка е била убита пред очите на трите си деца
Русия с предупреждение към Полша: Да отвори границите си, иначе ще има последствия (ВИДЕО)

Русия с предупреждение към Полша: Да отвори границите си, иначе ще има последствия (ВИДЕО)
Наследникът на Ким Чен-ун: Севернокорейският лидер иска да даде властта на дъщеря си

Наследникът на Ким Чен-ун: Севернокорейският лидер иска да даде властта на дъщеря си
Жестоко убийство: Мъж закла жена си в дупнишко село

Жестоко убийство: Мъж закла жена си в дупнишко село
Тази сутрин
Снимка: 10 години "Етюд-и-те на София": Столицата през последното десетилетие в кадри
10 години "Етюд-и-те на София": Столицата през последното десетилетие в кадри
Снимка: Ген. Константин Попов: Дронове в Полша са провокация на Русия, не грешка
Ген. Константин Попов: Дронове в Полша са провокация на Русия, не грешка
Снимка: Христофор Караджов: Някои обожаваха Чарли Кърк, а други го мразеха
Христофор Караджов: Някои обожаваха Чарли Кърк, а други го мразеха
Лице в лице
Снимка: Росен Йорданов за версиите за побоя над полицейския шеф в Русе
Росен Йорданов за версиите за побоя над полицейския шеф в Русе
Снимка: Наблюдаваните стоки от първа необходимост
Наблюдаваните стоки от първа необходимост
Снимка: Борислав Гуцанов за незаконните домове за възрастни хора
Борислав Гуцанов за незаконните домове за възрастни хора
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: В ателието на твореца Павел Койчев
В ателието на твореца Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс