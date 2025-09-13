Във вените ѝ тече... шоколад: На гости в работилничката на Михаела във Враца

През последната година скокът в цените на шоколада е двоен и дори троен. Въпреки това малките работилници с бутикови изделия от шоколад стават все по-популярни. Сега се пренасяме във Враца, за да ви покажем едно такова наистина приказно място, където дори пантофката на Пепеляшка може да е от шоколад.



Снимка: bTV

Тя е от семейство на стоматолози, но във вените ѝ тече шоколад. От малка Михаела обичала да приготвя сладкиши. Но в професионален план всичко започнало на шега, когато след тридневен курс оглавила магазинче за шоколад в столицата. Е как да не се почувстваш специална?

„Шоколадовата кралица, принцеса, но тогава не е като сега, да има изкуствен интелект, всичко го измисляхме ние“, разказва Михаела Кътева, собственик на шоколадова работилничка.

После по програма „Еразъм“ се обучавала при шоколатиер в Словения, а от три години твори чудеса в малката си работилничка във Враца, като си дала дума: „Няма да правя компромис с качеството на продуктите, които използвам“, казва тя.

Снимка: bTV

Белгийски шоколад на гранули, или професионално казано – калети, се разтопява в специални машини – бял, млечен и черен и от него ръцете на Михаела майсторят бонбони и всякакви по форма вкусотии.

Успява да задържи цените, защото предвидливо е купила още зимата по-голямо количество суровина.

„Както виждате, в световни мащаби цената на шоколада се вдига изключително много, защото има проблем с какаовите насаждения. Между 35-40 лева варира в момента цената на килограм шоколад“, казва Михаела.

Снимка: bTV

Три пъти по-скъпа излиза шоколадовата суровина, ако е с вкус на плод или карамел – около 100 лева на килограм.

Наскоро разговаряла с представител на голяма чуждестранна компания, който прогнозирал:

„Един ден цената на белия шоколад, знаете, в него няма какао, ще бъде като цената на златото“, казва тя.

Във Враца вече има и други работилници за ръчна изработка на шоколадови изделия. И въпреки ръста на цените клиенти има.

„Прави ми впечатление на празници, да, едно цвете, много е красиво, но след това го изхвърляме, а тук – вземаш си една малка кутийка с бижута и после си я изяждаш. Много път ми звънят – не мога да ги изям, защото са толкова красиви, или ако са четири-пет души, си ги делят“, добавя тя.

Михаела е преподавател по готварство в училище. И самата продължава да се обучава. „Това е моята страст и това нещо ще продължи завинаги“, казва тя.

И понеже шоколадът е любимата ѝ храна, познайте колко усилия ѝ струва, за да изглежда добре. Като се има предвид, че всичко, което прави, опитва, за да е сигурна, че работилничката ѝ ще бъде посетена отново.

