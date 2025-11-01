Три седмици след обира на века в Парижкия Лувър, обръщаме поглед към опазването на българските артефакти и антики. Екипът на bTV беше първият, допуснат в скритите депа, където се съхраняват безценните произведения на "българския Лувър" - "Квадрат 500".

Как се пазят те и разкрити ли са някои от големите музейни обири у нас ни разказват в bTV Репортерите и филма "Реликви под прицел Станчо Станчев, а оператори Красимир Първанов и Христо Хаджиев.

8 бижута за 88 милиона евро. Четирима крадци. Една строителна вишка. Начало не на роман, а на обира на века.

"Организираната престъпност се е насочила към произведенията на изкуството и музеите са естествена мишена", Риша Дати казва министър на културата на Франция архив новини. Пробивът в Лувъра повдигна десетки въпроси за опазването на културните ценности по света. Сянката на съмението не подминава и България.

Но как реагира страната ни на кражбите на артефакти? Кой пази големите галерии и музеи? Кои са най-големите ни реликви под прицел?

Гледайте във филма на Станчо Станчев.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK