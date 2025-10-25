В село Брежани, община Симитли, ухае на кестени, защото започва празникът на брежанския кестен. Местните хора подготвят впечатляваща кулинарна изложба за празника.

Площадът на селото отново ще заухае на най-сладките печени кестени, на домашни баници и питки, на ястия с кестени, ще има огромна традиционна изложба.

Празникът на брежанския кестен е един от най-очакваните и обичани празници в региона.

И заради най-вкусните ядливи кестени на България, и заради дългата трапеза от традиционни ястия - баници, качамак, и заради печените кестени по „италиански“ от Марчело Канестрели, и заради богатата концертна програма, и заради дългите хора, които опасват на два, на три ката площада.

Организаторите канят всички да усетят силата на българския фолклор в ритъм и песен, таланта и страстта, които превръщат традицията в незабравимо изживяване.

