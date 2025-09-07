Един обичан български скулптор тази година навърши 86 години, но възрастта не го възпира да работи. Даже напротив - вдъхновява го за още. Павел Койчев подготвя три нови изложби за следващата година.



„Това стана извън мен. Собственикът на това място, където е парк-галерията „Оригиналите“ в село Осиковица - Мирослав Михайлов преди повече от 20 години ми се обади и ми каза: „Искам да направя от тези къщи, които ти ги проектира. Имам там едно място“. Направих аз няколко проекта и той ми каза аз да си избера. Аз си избрах тази работа. И, като я завърших, той ми каза: „Имаш толкова работи под навесите, дай да ги разположим по поляната“. Така лека-полека започнах да прибавям от изложбите, които правя. Първо бяха 50-ина работи, а сега са над 120 сигурно“, казва Павел Койчев.

Кои са най-дълголетните работи тук?

Най-отдавнашната е семейство, което е правено 67 година. Аз завърших 66 година Академията и бях решил да пречупя академичното образование и то онова - от 60-те години. И тогава започнах да правя в гипс малки 20-30 см проекти. Направих 15-ина и пречупих.

С кое по-точно? С размера, с материала или изобщо с формата?

С формата. И досега не мога да се освободя от тази анатомия. Боря се. Направил съм повече от 1300 скулптури и винаги се мъча да не се повтарям. Все да правя по различен пластичен начин нещата. И това е голяма битка със себе си.

И тук е една малка галерия!

От Турция го внасях този материал! Правя малък проект, после от стиропор и от него взимам кройките и го правя. Това ми коства един апартамент и три години работа!

Толкова скъпи! А това?

Това е от преди 3-4 месеца тази овца. Но аз така си го видях, аз не правя поръчки.

Формата, при Вас тя наистина е много особена и в много големи размери. Вие, може да се каже, сте любител на големия формат. На импозантните скулптури, защо към такъв формат се стремите и какво изразява той, особено когато става дума за човешки фигури?



Намирам, че външното пространство е изпитанието за скулптурата. Ако формата издържи на външното пространство, пространството не я изяде, значи има скулптура.

Сега във Вашето ателие подготвяте изложба за Пловдив от триметрови скулптури, те на каква тема са?

Март месец имам в галерия „1920“ в Пловдив, най-хубавата галерия за скулптура в България, подготвям една изложба и това е част от това, което ще представя. Това е масата, темата ще бъде „общуването“. Това правя в момента.

Доста сериозни мащабни скулптури от стиропор.

Стиропор е, да. После мисля да го облека в полиестерна смола. Но ще видим как ще бъде с финансите. Инструментите са прости, но ми вършат чудесно работа.

Вижте още във видеото.

