В Италия откриват есенния лов на трюфели. В Чита̀ ди Кастело - една от националните столици на вкусния и ароматен продукт, всички са готови за старта на есенно-зимния сезон на прибиране на реколтата.

В района на Горен Тиберин се крие белият трюфел – „златото на гората“, както го наричат италианците.

Ако има уникално място в Италия, където можете да вдишате аромата и да ядете трюфели през цялата година в четирите му неустоими сезонни вариации - това място несъмнено е Чита̀ ди Кастело.

В горите на Умбрия присъствието на ловци на трюфели непрекъснато нараства – те са повече от 1000 в района, заедно с почти 3000 кучета, шампиони на обонянието.

Най-младият ловец на трюфели е на 16 години. Все повече жени се обръщат към търсенето на трюфели по различни причини, включително тази да са в контакт с природата.

Тенденцията към нарастване броя на активните ловци и нарастващият интерес към сектора се потвърждава и от статистиката - през 2025 г. Регионална агенция по горите в Умбрия е издала 50 нови разрешителни.

Ловците на трюфели споделят, че за тях това е страст, повече отколкото всичко друго.

Да си ловец на трюфели е семейна традиция, предава се в поколенията, но баща и син в семейството са ловци-конкуренти в гората.

„За мен трюфелите са страст вече повече от 15 години. Тук е част от културата на хората от Чита̀ ди Кастело, а ловът им е определен като наследство на ЮНЕСКО. Моментът на търсенето на трюфели в гората, сам с кучето, е изпълнен с неописуеми емоции. От това да се слееш с природата, да станеш едно с кучето до вълнението, адреналина, когато то надуши трюфелите и започне да рови в земята“, разказва Андреа Канути, президент на Асоциацията на търсачи на трюфели в Алто Тевере.

„В нашия регион не е позволено да се търсят трюфели през нощта, за разлика от други места в Италия. Въпреки че бихме се радвали на тази възможност. Нашият трюфел излиза в момента между тъмнината на нощта и светлината на деня. Освен това в тъмното на нощта можем да запазим в тайна тези малки места, които все още не са открити“, разказва още Андреа.

Връзката със стопанина е от най-голямо значение и тя се изгражда в момента на дресирането. Процесът преминава през няколко етапа, като всеки стопанин има собствени команди, за които най-важното е да бъдат възможно най-дискретни, за да не ги разпознаят конкурентите в гората.

Топката, която се използва за дресиране на кучето, е изработена на 3D принтер и вътре в нея се слага плат, напоен с ароматни масла от трюфели или парченца истински трюфели, когато има.

След като намери топката, кучето получава наградата си – крокети, наденички.

„В миналото имаше много случаи на умишлено поставяне на трюфели с отрова. За щастие, това вече много рядко се случва, но някои от нас предпочитаме да сме предпазливи и слагаме тези маски на устата на кучето, без да закриваме носа, обонянието“, разказва Андреа Канути.

Тази година реколтата от трюфели обещава високо качество, а цените се определят именно от него – големина на трюфела, форма, аромат и дали е нарушена целостта му.

Всички тези характеристики са важни за любителите на белия трюфел, а цените на едро варират от 1500 до 3500 евро на килограм.

