Световен рекорд: 77-годишен българин пробяга 586 км в ултрамаратон

Ради Милев започва да бяга неуморно още като ученик и преборва заболяване, за което лекарите не дават шанс за оздравяване без сериозно медикаментозно лечение

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:01 ч. 04.10.2025 г.

Българин подобри 30-годишен световен рекорд в ултрамаратона. 77-годишният Ради Милев записа постижението в 6-дневното бягане на Световната купа край езерото Балатон в Унгария.

На 77, Ради Милев отвя конкуренцията и в неговата възрастова група счупи  30–годишен световен рекорд на шестневно бягане в Унгария . А пробяганите  над 586 километра, дори не са изморили ултрамаратонеца.

Снимка: bTV

„Това, което направих, не е чак толкова силно. Прекъснах бягането по-рано и направих много по-малко от това, което са моите възможности. Бях в зоната на комфорт. Никакво умора не съм почувствал“, казва Ради Милев.

За да бъде на световно ниво и да чупи рекорди с лекота, Ради Милев тренира много. А за това състезание основно е наблягал на издръжливост. 

Цанко Цанков плува 130 км по Дунав без неопрен и помощни средства (СНИМКИ)

„Голяма част от тази тренировка е…дори не е бягане с голяма скорост, дори не е бягане и ходене, работа на село, то трябва да мога 20 часа примерно да бъда на крака и да бъда физически активен. И това ми е тренировката, такава тренировка. Иначе правя коремни преси, клякания, лицеви опори“, посочи ултрамаратонецът.

Почти като Форест Гъмп от едноименната холивудска продукция, Ради Милев започва да бяга неуморно още като ученик. Така преборва заболяване, за което лекарите не дават шанс за оздравяване без сериозно медикаментозно лечение. 

Започна 85-ото издание на най-старото плувно състезание в България - маратонът Галата – Варна

„Бях освободен от часовете по физкултура. Имах ревматизъм, беше засегнато сърцето. Не поверявах много на докторите и някак не ги харесах. Защото трябваше да ми бият много инжекции, пилицелин, мускулни и така надатък. И реших сам да се ликувам със спорт“, обяснява той.

С годините лечението става увлечение и начин на живот, който  мъжът упражняваа всеки ден и в синхрон в пек, и в дъжд.
 
„Едно от нещата, които започнах да правя, когато навън валяше, беше да се изкачвам по сълбите в блока, в който живея. И съм правил по 8-10 часа изкачвани по стълбите“, казва Ради Милев.

И постиженията не закъсняват , а рекордите падат един след друг. 

„Примерно, най-впечатляващо за мен, постижетие, което съм направил, е на 48 часа, първите 7 постижения в света са мои и продължават да бъдат мои. Това ме кара да покажа пред себе си и пред хората, и да ги мотивирам да бъдат физически активни. Казвам те според Спорта с високи спортни постижения да имат, а да бъдат физически активни и да се гриждат за своето здраве.

Днес Ради вече е загърбил рекордите, които е подобрил и  чертае планове за нови. още  март догодина, ултрамаратонецът атакува  един от малкото рекорди, които все още не е негов - този на 48 часа бягане в Милано.

Най-четени
Най-нови
