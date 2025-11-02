bTV с нова комуникационна кампания за 25-годишнината на bTV Новините. На 18 ноември новинарската редакция ще отбележи 25 години в ефир.

Кампанията е под мотото "Стотици часове. Хиляди истории. Твоите новини."

Зрителите и онлайн потребителите ще видят ексклузивно съдържание, специални видео форми с лицата на нюзрума, репортерите и професионалистите зад камера, любими през годините рубрики.

Творческата концепция отразява посланията и ценностите на bTV Новините - да са винаги близо до хората и да отразяват най-значимите събития и моменти в обществото.

Какво споделиха за своята работа репортерът Гергана Венкова, водещият Росен Цветков и продуцентът на спортните емисии Цветан Баяслиев - чуйте във видеото.

Разсмиване до сълзи

Росен Цветков припомни на зрителите на "Тази неделя" историята на хипоптамчето Тони, която го разсмива до сълзи в ефит, когато я представя.

„Милица Гладнишка беше в студиото, гостуваше след това на „Тази сутрин“. И просто цялото студио и апаратната изпаднаха в невероятен смях. Натали Трифонова трябваше да продължи да води времето... и тя не успя да продължи", разказа водещият на новините.

Водещата на "Тази събота и неделя" Ванина Недкова коментира, че това, което се вижда, не е това, което се случва и че винаги си изправен пред напълно нормални, човешки неща.

Непредвидими моменти

„Нашата професия е свързана със страшно много непредвидими моменти, в които ние трябва да се овладеем, да ги отработим, да ги разкажем на зрителите обрано. Случват се инциденти и се опитваш да не ти личи, но зрителите виждат“, коментира репортерът Гергана Венкова.

„На събития с такъв мащтаб като земетресениято в Турция не е трудно да намериш истории. Историите са на всяка крачка. Това са толкова много съдби и хора, които са преживели този ужас - не ми е било трудно да намеря тези истории“, сподели тя.

„Ние сме хора, но вече сме се научили емоциите да не достигат толкова много до нас, да не преминават през нас, но няма как. Ние сме хора, чувствителни към обществените проблеми. И когато тази емоция на тези хора в случая, пострадали от такова мащабно бедствие, стигне до теб, ти няма как да не я преживеш. И няма как със собственото си сърце да не я предадеш на аудиторията. Това е нашата цел всъщност“, коментира Гергана Венкова.

„В bTV сме хора, които притежаваме изключителна емоционалност и всеки един от нас умее да разказва тези истории по най-чистия начин, по начинa, по който той го преживява в своето сърце. И знам, че нашите зрители оценяват това”, посочи още тя.

Най-големите успехи бяха в ефира на bTV

„Ако направим една ретроспекция на годината - най-големите успехи бяха в ефира на bTV. Така се получи. Започваме с тениса и успеха на двете момчета на нолемите турнири. След това волейболът - най-важните мачове минаха в нашия ефир. Световното първенство по вдигане на тежести с Карлос Насар. И сега, може би, това не е съвсем редно да го казвам, но предстоят още не една, а две големи изненади до края на годината“, коментира продуцентът на спортните емисии Цветан Баяслиев.

„Това ни беше много емоционална година. Ние сме такъв типаж хора - за да изберем тази професия, ясно е, че на всеки от нас вътре му играе кръвта, когато нещо се случва“, допълни още той.

Репортерстването винаги липсва

Росен Цветков сподели, че репортерстването винаги липсва.

„Аз се опитвам във времето да търся репортажи, да правя различни истории. Липсва ми предизвикателството, когато си на терен - да ти е сложно да влежеш в някакви ситуации. Аз се занимавах с разследваща журналистика и така започнах в bTV преди почти 12 години. И това беше целта ми - да стигна до много важни истории. Било ми е трудно, било е рисково. Имам моменти, в които не съм знаел дали ще се прибера жив и здрав вкъщи“, разказа той и допълни, че не се е страхувал.

Какво още споделиха Гергана Венкова, Росен Цветков и Цветан Баяслиев - чуйте във видеото.

