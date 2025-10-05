В Пловдив Автентичният градски воден часовник от времето на римския император Септимий Север вече е възстановен. Изработката му е отнела близо 9 месеца, като са използвани технологии на древните майстори-механици и леяри. И е важно, че водният часовник е дарение на група пловдивчани за техния град.

Античният воден часовник на Филипопол се намирал в подножието на Сахат тепе, в близост до извор.

„Точно отзад виждаме едно червено здание. Отпред, 1901 година е построен хотел „Метропол“. И 5 години по-късно Георги Дишлиев, по прякор Житаря, прави собствен театър, който се казва „Шести септември“. Когато го прави този театър, тогава се намират останки от плочник, който е с канали, откриват се и кранове с лъвски глави, открива се течаща вода. И всичко това напомня, че тука е имало нещо, което по всяка вероятност е било клепсидра, тоест воден часовник - ако трябва да го преведем, това е „крадец на вода“, обясни Димитър Райчев, изследовател на античния Филипопол.

Снимка: bTV

Клепсидрата била издигната от знатни граждани на Филипопол в чест на римския император Септимий Север.

„Можем да кажем, че много луксозно, защото такъв воден часовник е имало само в Атина, в Рим и в Александрия. Представлява един висок съд, който отстрани има ангелче. И с каскада от вода в долната част – на една пръчка ангелчето се вдига нагоре, и на всеки час водата се излива – повдига го, и така показа 9,10,11,12…“, допълва Райчев.

Потомственият майстор-леяр Виктор Лимонов е човекът, който се заема да възстанови античния воден часовник на Филипопол.

Снимка: bTV

„Наследник на Велигановата фамилия. От 7-8 поколения вече правим камбани, църковни свещници, такива неща.... Това беше предизвикателство преди всичко. Заради факта, че никога не бяхме правили такова нещо. Стремили сме се да използваме материали и технологии, които са били познати на древните римляни – мед, бронз, има зъбни предавки вътре, скачени съдове, поплавъци“, казва той.

„Надявам се, че ще отмерва точно. Поне майсторът, който го изработва, гарантира за това нещо“, заяви Георги Стаменов, кмет на район „Централен“ в Пловдив.

Римляните са отмервали времето по-различно от днес. Точността на часовника зависела от атмосферните условия и от редовното му сверяване.

Снимка: bTV

„В римско време часовете не са били като нашите- 60 минути, а денят и нощта са били разделени на 12 равни части. Тоест, всеки божи ден часовете са били различни и през деня и през нощта. Това е налагало на древните колеги да коригират времето всеки ден“, обясни Виктор Лимонов.

18 века по-късно Пловдив отново има свой воден часовник. Поставен е на върха на Сахат тепе и отмерва времето точно както това е ставало по времето на Римската империя.

