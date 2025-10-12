Мисия „1 милиард здрави години“ доведе в България инвеститора в дълголетието Сергей Янг – специален гост на Фестивала на дълголетие този уикенд.

Той обясни, че „в най-добрите условия всички ние ще живеем поне с 5–10 години повече – в здраве и с качество“, като целта не е просто удължаване на края на живота, а добавяне на „още от най-хубавите години“.

Янг постави на първо място правилото за диета, упражнения и сън. Препоръката му е да измерваме съня с умни устройства и да подобряваме качеството му, не само с достатъчно часове.

Вечерното късно хранене и алкохолът са „удар по съня“

Янг посъветва и храненето да се синхронизира със слънцето: по-ранна и пълноценна закуска, по-лека вечеря.

„Познавам хора, които по този начин отслабнаха с 5-10 килограма, това е много сериозно подобряване на животаи качеството му“, обясни експертът.

По думите му само 8 седмици дисциплина в тези три навика могат да „свалят“ 3–3,6 биологични години, особено при жените.

Технологиите на близкото бъдеще

Според Янг следващите 5–10 години ще донесат скок в дълголетието чрез три направления:

„Вече се правят редактиране на гени и генна терапия, тоест ще може да се лекуват болести на генетично ниво. Другото, което може да се случи и се случва в изследвания в момента е регенерация на тъкани и органи – 3D биопринтинг и стимулиране на организма да „отглежда“ нови органи“, обясни още експертът.

Той даде пример с изпитвания в САЩ за регенерация на черен дроб чрез имплантиране на тъкан в лимфни възли и стволови клетки.

„Хапче за дълголетие“ е последното, което се разработва за увеличение на здравите години. Това са фармакологични подходи, които таргетират механизми на стареене, обясни Янг.

„Ще подменяме части“ подобно на поддръжка на автомобил, каза той, уверявайки, че редица компании вече тестват такива решения.

Янг подчерта и силата на настроението и мисълта:

„Тялото откликва на мислите. Ако мислим младо, тялото се държи по този начин“, добави Янг.

Неговият личен ритуал: всяка сутрин си повтаря, че ще живее „200 години в тяло на 25-годишен“. По биомаркери той е на 39–46 биологични години, въпреки паспортната си възраст.

Вижте още във видеото.

