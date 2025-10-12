Мисия „1 милиард здрави години“ доведе в България инвеститора в дълголетието Сергей Янг – специален гост на Фестивала на дълголетие този уикенд.

Той обясни, че „в най-добрите условия всички ние ще живеем поне с 5–10 години повече – в здраве и с качество“, като целта не е просто удължаване на края на живота, а добавяне на „още от най-хубавите години“.

Янг постави на първо място правилото за диета, упражнения и сън. Препоръката му е да измерваме съня с умни устройства и да подобряваме качеството му, не само с достатъчно часове.

Вечерното късно хранене и алкохолът са „удар по съня“

Янг посъветва и храненето да се синхронизира със слънцето: по-ранна и пълноценна закуска, по-лека вечеря.

„Познавам хора, които по този начин отслабнаха с 5-10 килограма, това е много сериозно подобряване на животаи качеството му“, обясни експертът.

Да живееш до 200 г. вече не е научна фантастика: Съвети за дълголетие от Сергей Янг

По думите му само 8 седмици дисциплина в тези три навика могат да „свалят“ 3–3,6 биологични години, особено при жените.

Технологиите на близкото бъдеще

Според Янг следващите 5–10 години ще донесат скок в дълголетието чрез три направления:

„Вече се правят редактиране на гени и генна терапия, тоест ще може да се лекуват болести на генетично ниво. Другото, което може да се случи и се случва в изследвания в момента е регенерация на тъкани и органи – 3D биопринтинг и стимулиране на организма да „отглежда“ нови органи“, обясни още експертът.

Той даде пример с изпитвания в САЩ за регенерация на черен дроб чрез имплантиране на тъкан в лимфни възли и стволови клетки.

„Хапче за дълголетие“ е последното, което се разработва за увеличение на здравите  години. Това са фармакологични подходи, които таргетират механизми на стареене, обясни Янг.

Жена, доживяла до 117-годишна възраст, е имала гени, поддържащи клетките ѝ „по-млади“

„Ще подменяме части“ подобно на поддръжка на автомобил, каза той, уверявайки, че редица компании вече тестват такива решения.

Янг подчерта и силата на настроението и мисълта:

„Тялото откликва на мислите. Ако мислим младо, тялото се държи по този начин“, добави Янг.

Неговият личен ритуал: всяка сутрин си повтаря, че ще живее „200 години в тяло на 25-годишен“. По биомаркери той е на 39–46 биологични години, въпреки паспортната си възраст.

Вижте още във видеото.

