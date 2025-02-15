"Празник и на алчните цветари": Какво мисли Петър Стоянович за 14 февруари?

„Празникът на св. Валентин е универсален. От една страна, е празник, започнал от мъжката любов в римската армия. Той е и празник на алчните цветари“, коментира в „Тази събота“ проф. Петър Стоянович.

„Не на последно място е момент, в който във всяко българско семейство може да се постигне равенство между половете и най-вече жената да прости на мъжа“, каза Стоянович.

„В момента, в който има нещо малко да блещука, или хубава вечеря, или някое парцалче подарено, нещата винаги стават по-любовни и по-значими в една връзка, независимо какъв е поводът“, смята историкът.

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„Подаръкът е задължителна прелюдия към дълбокото чувство“, казва проф. Стоянович.

Какво още коментира той за празника на любовта – гледайте във видеото.