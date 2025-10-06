След потопа, превърнал се в трагедия, екипите на пожарната в Бургас отново се готвят за тежки дежурства. Техниката е подготвена, хората – в пълна мобилизация. Очакват се нови интензивни валежи в района, а целта е да не се повторят драматичните сцени от елените и Царево преди дни.

Всички пожарни автомобили в областта са оборудвани с помпи за отводняване. Оборудването, използвано през лятото за горски пожари, е заменено с техника, необходима при наводнения.

„Зареждаме помпите и горивата допълнително, защото очакваме да работят продължително“, обясни старши комисар Николай Николаев от бургаската пожарна.

В базата за специализирани операции е подготвена и амфибия, качена на влекач, готова да бъде транспортирана при нужда. Машината се използва за евакуация на хора от силно наводнени райони и горни етажи.

Освен това е подготвено съоръжение за изграждане на пясъчни диги, които могат бързо да бъдат надграждани при критични ситуации.

Освен техниката, решаваща роля имат и хората. За предстоящите валежи са осигурени подсилени екипи – два пъти повече пожарникари, отколкото в нормална ситуация.

„При предишното бедствие бяхме с 30 екипа и 43 помпи. Подобна готовност имаме и сега“, допълни старши комисар Николаев.

Пожарникарите отправят ясен апел към жителите на рисковите райони – да съдействат на спасителните екипи при евакуация и да не възпрепятстват действията им.

„Молим хората с каравани, бунгала или автомобили в ниски и заливаеми зони да вземат превантивни мерки и да се изтеглят навреме“, призоваха от пожарната.

Пожарникарите, участвали в спасителните операции в „Елените“, определят преживяното като „тежък момент“. Водолазите от Бургас и Варна са работили на ръба на силите и при риск за собствения си живот.

Сега всички служби са в пълна готовност за новия циклон.

