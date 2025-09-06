„Пътуването към тепетата не е гледка - то е чувство. Да се носиш към Пловдив - това е като да се връщаш към личния си код.“ Думи на Нери Терзиева, която заедно със съпруга си журналиста Евгени Тодоров са почетни граждани на Пловдив.

Снимка: bTV

„И все пак - най-хубавото място в София е табелата за Пловдив!“

Думите са на журналистката Нери Терзиева, чийто половин живот ще премине по пътя под тази табела.

Нериман Юсеинова Юлиманова се ражда през 1952 г. във Велинград. Милиони българи обаче я помнят като Нери Терзиева - водещата на централната емисия новини „По света и у нас“ на Ефир 2. Тя, заедно с Асен Агов, налагат новите стандарти за създаване на новини след демократичните промени.

Хората, които преобръщат представите за репортаж и поднасяне на новина се наричат „Екип 2“. Името измисля съпругът на Нери Терзиева - журналистът и писател Евгени Тодоров.

Нери Терзиева започва пътя си в пловдивския център като стажант, но бързо прави впечатление на софийската редакция.

Като водещ тя става разпознаваема в икономическото предаване „За един милиард“, последвано от „За инициативните и предприемчивите“ - все продукции на телевизионния център в Пловдив.

Нери Терзиева влиза в историята на българската журналистика. След предложение на Сашо Диков и покана от Кеворк Кеворкян, Нери Терзиева става първата водеща на новините по втория канал на Българската национална телевизия след края на Социализма. В този период, тя постоянно пътува между София и Пловдив, за да помага на съпруга си Евгени Тодоров и тяхната дъщеря - Антония.

Разкази за страстта към журналистиката и любовта към Пловдив вижте в интервюто на Станчо Станчев с Евгени Тодоров.

Вижте още във видеото.

