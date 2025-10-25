Един занаят е дълбоко в корените, традициите и бита на българина - изработката на ножове. Сред малцината, които днес се занимават с ножарство, е Слав Славов от Новозагорско.

Снимка: bTV

Негови ножове имат световни звезди в музиката като Роб Мъни, Нана и футболни, като Христо Стоичков. Защо тъпият нож е по-опасен от острия и защо не се продава на всеки?

Пътят към съвършенството започва преди много години, когато Слав е готвач в голяма верига ресторанти. Иска да работи бързо и качествено, и развива нещо, което сам нарича „мания за острота“ на ножовете, които използва.

„И до ден днешен тази мания не е изчезнала, тя ме буташе напред, да продължавам да любопитствам. Това много ме учудва, винаги съм мислила, че острият нож е по-опасен. Не, острият нож реже с лекота и няма натиск, когато режеш, спираш да натискаш. А при силния натиск ще спреш до кокал. Да, по-опасен е тъпият нож“, обясни Слав Славов, ножар.

Снимка: bTV

В най-скъпите модели дръжката е от екзотично дърво, а изработката включва и сребро. Всичко се прави ръчно, моделите имат сериен номер и не се повтарят. Най-скъпият нож на Слав е за клиент от Варна и струва над 3000 лева. Интересът е предимно от мъже, които идват и избират сами. Дамите все още трудно приемат тази мъжка страст.

„Дамите са малко по-дръпнати, може би защото не разбират, докато мъжете се врем при ножовете и повече разбираме“, смята Слав Славов.

Авторски нож от Слав имат редица световни звезди като Роб Мъни и Нана. Роб получава своя на рождения си ден и макар и далеч, за поредния концерт, благодари на Слав с видеообръщение

Най-важното за Слав е ножовете му да отиват в добри ръце, да бъдат оценени като красив инструмент, не като оръжие.

