Обратното броене до новата учебна година започва. За някои това може да звучи като неприятна новина, но съвсем не е така. Благодарение на Радио N-JOY започваме обратното броене от днес и то ще е с много музика, емоции и награди.

Днес от 12:00 до 14:00 ч. на една сцена ще се съберат любими български певци и музиканти – като изпълнители – Графа, Нора Караиванова, Мона, Мишел, Филип Донков и звездата от Тик-Ток - Паола.

“Имаме много специални гости, които ще присъстват на N-JOY “Oтново на училище”. Благодарение на нашите прекрасни партньори сме подготвили им много награди, забавления, игри. Една от големите ни томболи е една година безплатно обучение по чужд език. От Радио N-JOY сме подготвили и много игри със специални подаръци от радиото. И нека обърнем внимание специално на голямата ни награда и на всички, на които „татко им ще им купи колело, ама друг път“. Е, сега имате реалния шанс да спечелят велосипед“, коментира водещата от радиото Криста.

Колелото ще бъде връчено от лично от световния шампион Йордан Йовчев.

Според Вензи правилната емоция, която децата трябва да изпитват преди първия учебен ден, е вълнението.

Още за събитието и какви са били първите учебни дни на Вензи и Криста - чуйте във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK