Миналата събота хиляди доброволци се включиха в кампанията "Да изчистим България заедно", но усилията ни не спират само в един ден.

В Южния парк в София днес тече усилен труд по почистването на Перловската река и района около нея.

Днес предаваме щафетата на служителите на голяма международна компания.

"Днес целите за 18-а поредна година е да чистим разделно и да събираме отпадък. Щастливи сме, че с всяка изминала година отпадъкът всъщност намалява. Днес имаме акции на две места. Едната е тук по поречието на Перловска река, а другата е в парк "Кремиковци", коментира Мая.

"По поречието на Перловска река целта ни е да обособим Перловската пътека, която като дългосрочна цел на "Реките на София" да свърже втора и трета част на парка", обясни тя.

"Обособяването на тази пътека изисква орязване на храсти и обособяване на такава пешеходна зона, която съответно и да се насипе с подходящ материал, за да може после да се използва за социализиране", обясни Мая.

По думите ѝ в доброволците има огромен ентусиазъм.

