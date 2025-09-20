dalivali.bg
Тази събота и неделя

Манол Генов: Наказателна процедура заради преработката на текстила срещу България няма

МОСВ се включва в кампанията на bTV за почистване на България

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:50 ч. 20.09.2025 г.

Фокусът на инициативата "Да изчистим България заедно" тази година е текстилът. На въпрос дали България е в наказателна процедура или ще влезе заради това, че не сме организирали така текстила, че да се преработва правилно, министърът на околната среда и водите Манол Генов отговори, че категорично наказателна процедура по този поток отпадъци няма. "Имаме го като наредба за организация на този вид събиране на текстила и чакаме европейската директива. След това имаме 20 месеца да адаптираме цялото ни законодателство", заяви министърът. 

НА ЖИВО: Да изчистим България заедно

Той се включи в инициативата на bTV "Да изчистим България заедно" и събираше отпадъци, заедно с всички други участници, в Ловния парк в София. 

"Наблегнали сме на разделното събиране на отпадъци. Прекрасна е тази идея на bTV. Ние сме ви партньор, така да се каже. Посланието е към подрастващите, към младите хора да събираме разделно отпадъците още когато те стават отпадъци в бита, в дома. Всички тези отпадъци след това, събрани разделно, те са по-качествена суровина в кръговата икономика. Използвайки голямо количество от тези отпадъци в кръговата икономика спестяваме изключително много първични ресурси за производство на определен вид опаковки", призова министърът. 

"Всяка година на този ден правим една равносметка и на мен ми става понякога тъжно, когато започнем да се хвалим в този ден колко отпадъци сме събрали, защото това значи, че замърсяваме повече. Гордостта трябва да е не тази, че правим много, а по-скоро, че сме събрали малко", каза още Генов. 

"Когато пренебрегваме природата, тя винаги ни наказва", бе посланието на министърът на МОСВ.

