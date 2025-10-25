В Лондон има „лов за телефони“. Градът се превърна в глобален център за кражби на мобилни устройства. Ще успеят ли властите да се справят с по-високата престъпност?

Само през миналата година са откраднати над 80 000 мобилни телефона в Лондон. Това е нов рекорд за столицата, който местната власт не иска да се подобрява.

След години, в които подобни случаи рядко стигаха до разследване, лондонската полиция започна серия от операции в различни квартали на града.

При проверки в магазини за втора употреба бяха намерени около 2000 откраднати устройства и над 200 000 британски лири в брой.

Властите разкриха сложна мрежа на международен трафик, чрез която телефоните напускат страната и се озовават в пазари в Китай и Алжир, където биват продадени за хиляди долари.

В един от случаите полицията е успяла да проследи телефон до склад край летището Хийтроу.

Там намират скрити кутии с близо 1000 смартфона, подготвени за изпращане в Хонконг.

От полицията предупреждават, че крадците често използват електрически велосипеди, което им позволява бързо да сграбчат телефони от неподозиращи жертви на улицата и да изчезнат за секунди в натоварения трафик на Лондон.

Властите обещават засилен контрол и нови мерки за ограничаване на престъпленията.

На гражданите и туристите се напомня да държат телефоните си на сигурно място, защото в Лондон те са по-желани от всякога.

