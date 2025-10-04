Учeникът от 12. клас в 91. Немска езикова гимназия (НЕГ) Никола Барантиев стана част от „Златната лига“ на телевизионното предаване „Стани Богат“.

С усмивка и позитивизъм той успя да достигне до сумата от 3000 лв., които ще дари за кауза в подкрепа на хора със зрителни увреждания.

Събраните средства ще бъдат използвани за закупуване на брайлова хартия за националното читалище на слепите „Луи Брайл“. „Достъпът до информация е най-важното нещо в нашето време. Всеки човек трябва да има равни възможности за образование и знание“, сподели младият участник.

Никола е не само отличник по история, литература и немски език, но и активен състезател в олимпиади. В момента той се подготвя за кандидат-студентски изпити по право в Софийския университет. Историята е негова голяма страст, като любимият му период е XIX век.

Според него технологичният напредък днес напомня на индустриалната революция – време на нови възможности, но и предизвикателства.

Извън училището Никола свири на китара, като любовта му към музиката започва още в пети клас. Днес вече притежава пет електрически китари и умее да изпълнява някои от най-виртуозните сола в рок музиката.

Младият участник показа не само знания, но и социална отговорност, оставяйки след себе си послание за равен достъп до образование и информация.

