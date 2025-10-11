Милен Велчев: Ако не затегнем коланите сега, ще стигнем до гръцки сценарий

Не трябва да си затваряме очите и да казваме, че сме в необходимия дефицит. Това каза в „Тази събота и неделя“ бившият финансов министър Милен Велчев. Той предупреди, че ако България продължи с разхлабената фискална политика, страната може да повтори гръцкия сценарий.

Фискалният съвет в своето последно становище предупреждават, че се събират много по-малко пари от очакваното, а дефицитът расте. Данните на министерството на финансите ясно показват, че „дупката“ в хазната достига 5,2 млрд. лв. и това към края на август.

Според Велчев дори с 3% дефицит, както беше първоначално планиран в бюджета, е също неуместна политика, защото така се увеличава държавният дълг.

„В продължение на години се правят, че това е в реда на нещата. Ако не се затегнат сериозно коланите до края на годината, дори формално няма да влезем в границите на 3%. Разходите са проблемът на българския бюджет, не събирането на приходи. Разходите за заплати и социални плащания са прекалено раздути, спрямо размера на икономиката. Не трябва да има свещени крави – нито заплати, нито пенсии. Ако законът пречи, законът се променя“, допълни финансистът.

Въпреки това Велчев уточни, че не е нужно замразяване или орязване на пенсиите, каквото преживя Гърция, но предупреди, че „растежът им като процент от БВП е неустойчив“. Бившият министър допусна, че при липса на смели решения за разходите може да се наложи увеличение на данъците и осигурителната тежест.

„Вероятно без увеличаване на данъчната тежест няма да мине. Най-целесъобразно е да се повиши ДДС – може би с 2 пункта, до 22%“, каза Велчев, но подчерта, че това е мярка „последна инстанция“. Той се обяви против въвеждането на прогресивно подоходно облагане, като подчерта, че плоският данък и ниските корпоративни ставки са донесли значителни ползи за икономиката.

Милен Велчев вижда решението за стабилизиране на бюджета в комбинация от политическа смелост, законови промени и непопулярни мерки. Без тях, предупреждава той, България ще продължи да трупа дълг и рано или късно ще плати цената за това.