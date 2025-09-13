Един километър баница ще бъде разточена, изпечена и изядена днес на фестивала „На Хармана“ в Харманли. Там е много шумно, много вкусно и мирише страхотно.

Марияна Емилова прави сама баница с дължина 1160 метра. Всичко е ръчно, отнема ѝ пет дни, а вече шести ден я пече. Има солено, сладко, сирене, зелник, кайма.

Марияна Емилова казва, че може още. „Пет километра мога още да изработя, без да се изтощя. Българската традиция е миналото с бъдещето - да го хванем ръка за ръка и да не го пускаме“, заяви жената.

„Това тръгна като събитие. Но вече е като празник за общината. Защото всички участници си казваме „Честит празник“. Това е част от богатството на общината. Всеки един иска да покаже колко е богата нашата община. И успяваме. Нека да се насладим на тази традиция, която притежаваме“, коментира кметът Мария Киркова.

„Добре дошли на този празник за душата и сетивата „На Хармана“ в град Харманли. Това не е събитие. Това е урок по родолюбие, който са ни го предали нашите баби, нашите дядовци с много любов и с песен", заяви Катя Стоянова от Сдружението на бизнеса - които са едни от основните "виновници" заедно с общината за празника.

Над 200 самодейци са тук и през целия ден ще пеят и ще танцуват на сцената на Харманли.

