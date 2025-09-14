Във Венеция се надига недоволство на джебчиите. Новата тенденция е те да подават сигнали срещу граждани, които ги „преследват“, записват ги на видео и викат срещу тях.

Твърденията на джебчиите е, че нямат право да ги записват, а обвиненията са в престъпления като например - тормоз.

Във Венеция джебчийството е на дневен ред. В интернет има безброй видеоклипове на крадци, хванати с ръце в чантите на туристи.

Това се случва в периоди, когато градът е препълнен с посетители и се наблюдава вълна от "удари" на прословутите „джобни крадци“.

Дори да бъдат заловени от полицията, те се освобождават след няколко часа или поради липса на жалба от страна на ограбените, които често са чужденци, или пък поради възрастта на крадците, които са непълнолетни.

Кметът на Венеция Луиджи Бруняро сподели предложението си да се въведе фигурата на адвокат, който, подобно на мировия съдия, може да наложи до 12 дни затвор на тези, които извършват тези престъпления.

Според него липсата на национален закон води до ситуацията, в която джебчиите подават жалби срещу гражданите.

От градската управа взимат мерки, но те не са достатъчни.

Шакира, известна в света на джебчийството, беше осъдена на една година затвор по съкратена процедура, защото на 20-годишна възраст има около 65 наказателни производства за кражби.

По разпореждане на съда, който, считайки я за „опасно лице“, ѝ беше наложил мерки за сигурност, сред които и забрана да стъпва във Венеция. Въпреки това тя беше забелязана от граждани да се разхожда по препълнените улици на града.

Видео с джебчийка с над 3 милиона гледания в социалните мрежи

Един случай стана известен в социалните мрежи в края на август с над 3 милиона гледания.

Американска туристка открива, че чантата ѝ с паспорт и документи е открадната, но успява да проследи 13-годишна джебчийка, следвайки GPS-а на слушалките си, които са били в чантата.

Видеото, което се разпространи, заснема туристката, която държи здраво за косата момичето, което е откраднало чантата, а до нея стои 17-годишна съучастничка, която се опитва да я защити.

Двете са добре познати лица в света на джебчийството. Във видеото не се вижда, че след това избухва сбиване - една от двете джебчийки удря туристката по слепоочието с чантата си.

Историята за американката завършва в болницата - поставят ѝ шевове. За джебчийките всичко завършва с обвинение за нанесени телесни повреди.

Сега изглежда, че има нова тенденция за подаване на жалби за частно насилие и телесни повреди от страна на джебчиите срещу граждани, които ги записват и ги спират.

През последния период във Венеция се наблюдават многобройни сблъсъци, при които бяха използвани и спрейове с лют пипер от джебчии, както и кражби по време на литургии.

Председателят на регион Венето Лука Зая наскоро предложи използването на електронни гривни, заплащани от кметовете, за да се запълни празнотата в законодателството.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK