Когато умът е не само красив, но и готов да помогне, няма съмнение, че бъдещето ще е хубаво.

"Златната лига" на българските деца, които ни напомнят, че е по-модерно и готино да знаеш, отколкото да не се интересуваш. И когато примерът е повече от един и когато е събран по едно и също време, на едно и също място, три винаги е повече от едно. В предаването на bTV "Тази събота и неделя" говорят участниците в "Златната лига" на "Стани Богат" - Исабела Боянова, Аделина Цветкова и Никола Барантиев.

Аделина Цветкова мечтае да стане учител. "Всичко започна от баба ми. Тя е учителка по английски език в продължение на 50 г. Всичко, което знам, го дължа на нея. И осъзнах, че искам да продължа нейното дело, да оставя нещо след себе си. Много учители са остави отпечатък в мен и искам аз да съм този човек", разказва Аделина.

Тя дарява 5 000 лв. спечелени в играта "Стани богат" на фондация "Гален Темелков, която се занимава с подпомагане на кандида-студенти по медицина и вече студенти, в помощ на тяхното обучение - "Всички знаем че то е доста скъпо и доста дълго и Гален Темелков е наш съученик, но той загива в инцидент, след като става студен, и негови приятели създават преди 5 г. тази фондация с такава кауза".

Исабела Боянова мечтае да стане лекар. "Ако трябва да започна да мисля за това кога съм решила да тръгна по пътя на медицината, може би ще се върна в предучилищна възраст, когато бях на 5. Тогава моята детска учителка обичаше да носи една дебела Анатомия. Вместо да четем приказки, тя ни разказваше за човешкото тяло. Другите паралелки знам, че се занимаваха с оцветяване на картинки, но госпожата ни обясняваше какво има вътре в човешкото тяло. Тогава се запали такова желание да използвам всички натрупани знания през годините и да бъда полезна на обществото.

"Начинът на мислене. Как да стигнеш до някакъв отговор. Не само да назубриш някаква информация, ами да стигнеш до тази информация по логичен път всъщност ти помага в живота", каза Никола Барантиев.

"За мен будителството е нещо, което всеки има в себе си. Това не черта, която може да се открие само в исторически личности. Например всеки журналист и всеки учител, който вдъхновява останалите, може да се нарече будител. Поради точно тази причина всички вдъхновители могат да ни станат приятели, защото ние виждаме, че те със своя опит искат да ни дават на нас знания", споделя Исабела.

"Всеки човек трябва да бъде активен гражданин, да участва във възможно най-много части на всички граждански процеси. Това е изключително важно. Ако се опитваме да подобрим обществото, ние подобряваме себе си", каза Никола.

"В младото поколение има хора, които искат да оставят нещо след себе си. Най-често то идва от семейството", заяви Аделина.

