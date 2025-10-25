Божидар Кочанов още в шести клас става „Ученик на годината“ за своето училище. Той слуша рок и опера, чете класически романи и мечтае един ден да стане коремен хирург.

Сега е ученик в Пловдивската езикова гимназия. Миналата събота той си тръгна от „Златната лига“ на „Стани богат“ с 3000 лв. с кауза да помогне на училищния вестник.

„Гласът на младите трябва да се чуе. Затова мисля, че тази кауза е важна и и дадох подкрепата си“, каза в „Тази събота“ Божидар.

Той иска да учи в Пловдивския медицински университет. Казва, че иска да специализира в България и да се развие у нас.

"Искам да намеря отговор на въпроса какво мога да дам тук. Затова избрах медицината, защото мисля, че по този начин мога да дам нещо", казва Божидар.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK